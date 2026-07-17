Meteorito de Hillsborough y sus componentes únicos: ¿Por qué la ciencia los estudia para conocer el origen de la vida?

Meteorito de Hillsborough El ejemplar es uno de los meteoritos mas primitivos de los se tiene registro, por lo que su estudio ha fascinado a la comunidad científica.

Un meteorito que atravesó el techo de una vivienda en Hillsborough, Nueva Jersey, en julio de 2024, se ha convertido en uno de los hallazgos más importantes para la ciencia planetaria de los últimos años. Investigadores de la NASA, el Instituto SETI y diversas instituciones internacionales lograron estudiar una muestra excepcionalmente bien conservada que contiene pistas sobre la química del Sistema Solar primitivo y sobre los ingredientes que pudieron favorecer el surgimiento de la vida en la Tierra.

El estudio, publicado en la revista científica Science Advances y difundido por la NASA, explica que el denominado meteorito Hillsborough pertenece al grupo denominado como las condritas carbonáceas CM, una de las clases de meteoritos más primitivas conocidas. Se estima que estas rocas se habrían formado hace más de 4 mil 500 millones de años, prácticamente al mismo tiempo que nació el Sistema Solar, por lo que conservan un registro casi intacto de los procesos químicos que ocurrieron antes de la formación de los planetas.

¿Cómo descubrieron el Meteorito Hillsborough en Estados Unidos?

El 16 de julio de 2024, una brillante bola de fuego cruzó el cielo del noreste de Estados Unidos antes de estallar sobre Nueva Jersey. Uno de los fragmentos impactó directamente una casa en Hillsborough, perforando el techo y cayendo dentro de una habitación.

El propietario actuó de inmediato utilizando guantes y envolvió los fragmentos en aluminio para luego guardarlos en recipientes de vidrio, evitando que entraran en contacto con la humedad y otros contaminantes terrestres.

Esta rápida reacción fue lo que permitió preservar minerales extremadamente delicados y compuestos orgánicos que normalmente se degradan poco después de que un meteorito llega a la Tierra.

Además, cámaras de seguridad, videos de ciudadanos y datos de radar permitieron reconstruir con precisión la trayectoria del objeto. Los científicos concluyeron que probablemente procedía de la familia de asteroides Erigone.

¿Cuáles son los componentes del meteorito Hillsborough?

Los análisis de laboratorio revelaron una composición extraordinariamente rica en materiales considerados esenciales para comprender la química prebiótica.

Entre los principales componentes identificados destacan:

Compuestos orgánicos complejos ricos en carbono .

. Aminoácidos , considerados los bloques fundamentales para formar proteínas.

, considerados los bloques fundamentales para formar proteínas. Sales de carbonato de sodio extremadamente frágiles.

extremadamente frágiles. Evidencias de antiguas salmueras (agua con alta concentración de sales) que alteraron químicamente el asteroide del que provino.

Minerales hidratados y fracturas microscópicas rellenas por materiales ricos en sodio, indicio de que el cuerpo original tuvo circulación de agua líquida salina en el pasado.

Uno de los descubrimientos más llamativos fue la detección de sales que también han sido observadas en muestras recolectadas directamente de los asteroides Bennu y Ryugu por las misiones OSIRIS-REx de la NASA y Hayabusa2 de la agencia espacial japonesa. Sin embargo, es la primera ocasión en que este tipo de sales se identifica en una condrita carbonácea CM caída recientemente sobre la Tierra.

¿Por qué el Meteorito Hillsborough podría ayudar a explicar el origen de la vida?

El interés científico radica en que el meteorito aporta nuevas evidencias para una hipótesis que ha ganado fuerza en años recientes: que parte de los ingredientes químicos necesarios para el surgimiento de la vida pudieron llegar a la Tierra transportados por asteroides y meteoritos.

Según la NASA, la diversidad de aminoácidos encontrada en Hillsborough es comparable con la del famoso meteorito Murchison, considerado durante décadas el referente mundial en química orgánica extraterrestre. Debido a que la muestra de Hillsborough fue recuperada prácticamente intacta, los investigadores pudieron analizar compuestos que normalmente desaparecen por contaminación ambiental.

Los científicos consideran que la presencia simultánea de agua salina antigua, minerales alterados por esa agua y una gran variedad de moléculas orgánicas fortalece la idea de que muchos asteroides primitivos pudieron actuar como “laboratorios químicos” donde comenzaron a formarse compuestos fundamentales para la vida mucho antes de que existiera la Tierra.

Posteriormente, estos materiales habrían sido transportados al planeta mediante impactos de meteoritos durante los primeros cientos de millones de años del Sistema Solar.