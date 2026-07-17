¿La culpa es de México? Autoridades de EU vinculan a proveedor mexicano de Taco Bell con el brote de ciclosporiasis

Avance en la investigación por "diarrea explosiva" en EU La investigación de funcionarios de salud federales y estatales respecto al brote de “diarrea explosiva” en Estados Unidos señaló a lechuga de origen mexicano como posible responsable de la emergencia de salud.

La cadena estadounidense de comida rápida estilo Tex-Mex, Taco Bell, se vio recientemente involucrada en una investigación liderada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), debido a que testimonios de clientes señalaron a la franquicia como posible responsable en el brote de Ciclosporosis que actualmente azota diversas regiones de Estados Unidos.

De acuerdo con la última información proporcionada por dichas autoridades, se cree que la causa de la “diarrea explosiva” proviene de la lechuga distribuida por un proveedor mexicano que colabora con algunos de los establecimientos de Taco Bell señalados por los y las pacientes; sin embargo, deja fuera puntos clave como el origen preciso del brote y otros sitios de contagio no relacionados con dicho proveedor.

FDA y CDC señalan lechuga de origen mexicano como causante del brote multiestatal de “diarrea explosiva” en EU

Después de que se reportaran más de tres mil casos de ciclosporiasis únicamente en Michigan, con masivos contagios también en los estados de Ohio, Nueva York, California, Texas, Florida, Illinois, Georgia, Colorado, funcionarios de salud federales y estatales emprendieron una investigación para determinar el origen de la infección intestinal, teniendo por principal punto de partida la cadena de comida rápida Taco Bell, cuyos establecimientos fueron señalados por pacientes.

De acuerdo con la información expuesta por The Washington Post, medio que refirió a dos fuentes bajo condición de anonimato, se identificó la lechuga del establecimiento como la principal fuente sospechosa, lo que llevó a las autoridades a examinar los proveedores principales de la franquicia.

Este rastreo culminó con la identificación de un proveedor mexicano que abastecía a los restaurantes Taco Bell donde comieron las personas afectadas y, aunque no revelaron la identidad del suministrador, la FDA informó que trabajan en conjunto para determinar si la lechuga iceberg rallada contaminada llegó a otros establecimientos de la cadena u otras marcas estadounidenses que pudieran estar involucradas en el incremento de contagios.

Si bien el proveedor mexicano marca un paso más adelante en la identificación y control del brote multiestatal de diarrea severa en Estados Unidos, las autoridades afirman que podría haber varios responsables y, un reciente reporte en The Washington Post, incluso apunta como posible fuente de contaminación a Taylor Farms, compañía agroindustrial estadounidense líder en la producción y procesamiento de ensaladas empacadas.

Como medida de seguridad, los establecimientos de Taco Bell han retirado ingredientes frescos de su menú, como la lechuga, la cebolla con cilantro, el pico de gallo y el guacamole, mientras la investigación está en curso.

¿Qué es la Ciclosporiasis? El virus que está causando la diarrea explosiva en EU

La enfermedad que se genera por el parásito del Cyclospora cayetanensis, el cual se incuba en alimentos y bebidas con agua contaminada, provocando una enfermedad intestinal severa que se contrae al consumir dichos productos.

Entre sus principales síntomas, se encuentran:

Diarrea “explosiva”.

Pérdida de peso.

Cólicos.

Flatulencia.

Náusea.

Fiebre.

Dolor muscular generalizado.

Esta emergencia de salud ha tomado gran relevancia en el país norteamericano debido a que, en promedio, Michigan suele reportar entre 40 y 50 casos de ciclosporiasis anualmente en temporada de verano, mientras que este 2026 ha rebasado los tres mil casos e incluso se ha expandido a otros estados.