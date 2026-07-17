Tres muertos dejan fuertes lluvias que azotan el sur de Chile

Las fuertes lluvias siguen afectando a 10 de 16 regiones de Chile (kchcomunicacion.com)

Temporal — Un saldo de tres muertos y decenas de personas afectadas dejó en las últimas horas un temporal de lluvia y viento que azota a 10 de 16 regiones de Chile, reportaron las autoridades. Los fallecidos son un trabajador al que se le cayó un árbol cuando estaba despejando una carretera en la región sureña del Biobío; un hombre que se resbaló y cayó al suelo mientras estaba limpiando las canaletas en el tejado de su casa en La Araucanía (sur) y otro hombre que sufrió una descarga eléctrica en Santiago.

“Hoy una de las principales herramientas que tenemos para enfrentar esta emergencia es el autocuidado y el cumplimiento de las instrucciones que entreguen las autoridades”, indicó el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

“Todavía no enfrentamos el momento de mayor intensidad de este sistema central y, precisamente, por eso debemos actuar con anticipación”, agregó.

AFECTACIÓN

Además hay más de 200 personas que han sido evacuadas de manera preventiva; una veintena de viviendas destruidas o con daño mayor; y cerca de 500,000 hogares sin electricidad, principalmente en La Araucanía y Biobío, a 740 y 520 kilómetros al sur de la capital, respectivamente, según el último balance de las autoridades.

El temporal es el resultado de un tren de tres sistemas frontales que ingresaron por el sur del país y que avanza hacia la zona central, donde en algunas localidades se esperan precipitaciones de hasta 250 milímetros en las próximas 48 horas, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile.

MAREJADAS

También se han registrado ya marejadas intensas, sobre todo en la región de Valparaíso, y rachas de vientos de hasta 100 kilómetros hora en algunos puntos del país.

En Coquimbo, a 460 kilómetros al norte de la capital, una grúa se desplomó debido a los fuertes vientos y cayó sobre varias viviendas, aunque no se registraron heridos.

El Gobierno decretó la suspensión de las clases para este viernes en la mayoría de las regiones afectadas por el temporal, que está relacionado con el fenómeno El Niño y que llega tras un otoño especialmente cálido y seco en gran parte del país.

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