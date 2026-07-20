¡No fue la lechuga mexicana! FDA asegura que hubo un falso positivo en Taylor Farms por casos de Ciclosporosis en EU

Lechuga mexicana La lechuga producida en Guanajuato fue evaluada nuevamente por la FDA, asegurando que no hay evidencia contundente de Ciclosporosis.

Los casos de ‘diarrea explosiva’ causados en los Estados Unidos debido a un brote de Ciclosporosis, continúan como una prioridad para las autoridades sanitarias. Ahora, luego de una nueva revisión, la FDA señaló que la lechuga de Taylor’ Farms dio un “falso positivo”, por lo que no estarían contaminadas como se había advertido anteriormente. Ahora, se busca identificar el origen real.

FDA señala que la lechuga mexicana dio un “falso positivo”

Durante este lunes 20 de julio, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) informó que no hubo evidencia de que la lechuga de Taylor Farms estuviera infectada, por lo que el hallazgo inicial debe considerarse como un “falso positivo”.

“Para que quede claro, en este momento, la FDA no ha identificado ni un solo resultado positivo en las pruebas de productos para la presencia de Ciclosporosis”, informó también la compañía mexicana.

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Previamente, la empresa había llevado acabo un retiro masivo de las lechugas rayadas presuntamente infectadas luego de que se iniciara una investigación contra el proveedor de Taco Bell. La franquicia de comida rápida había sido señalada como uno de los posibles orígenes de la situación actual que ya ha afectado a 30 entidades federales de Estados Unidos.

¿Cuál es el origen de la epidemia de Ciclosporosis en Estados Unidos?

Ahora, las autoridades sanitarias buscan el origen verdadero de lo que ha causado ya miles de casos de ‘Diarrea Explosiva en diferentes estados al rededor de Estados Unidos. Las infecciones están comúnmente relacionadas a la contaminación agua de riego en diferentes cultivos, pero el reciente incremente de estos casos mantiene la alerta en el país.