Unión Europea aprueba la compra de Warner por Paramount con condiciones de distribución de películas

Comisión Europea aprueba fusión Paramount-Warner Bros Bruselas da su aprobación para que la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance continúe.

A través de un comunicado presentado este miércoles 22 de julio de 2026, la Comisión Europea dio su aprobación a la compra de Warner Bros. Discovery por parte del conglomerado Paramount Skydance, considerado uno de los tratos más importantes de la industria del entretenimiento en la actualidad y, debido al impacto que tendrá en la misma, ha enfrentado diversos obstáculos durante el proceso de adquisición.

Esta semana, por ejemplo, se dio a conocer que Araceli Martínez-Olguín, jueza federal de Estados Unidos, paralizó temporalmente la fusión después de que doce estados del país norteamericano demandaran que la negociación reduciría sustancialmente la competencia en la distribución cinematográfica en salas, los estrenos de grandes éxitos y la programación básica de televisión por cable.

Por otra parte, el Gobierno Británico también ha expuesto su desacuerdo a la adquisición de Warner por parte del conglomerado al mando de David Ellison, argumentando preocupación por el impacto que el acuerdo tendría en las audiencias televisivas británicas.

La Comisión Europea aprueba la fusión Paramount-Warner Bros.: ¿cuáles fueron las condiciones?

De acuerdo con la última información reportada este miércoles 22 de julio, Bruselas dio su aprobación a la adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount, conglomerado que ganó la puja a Netflix por el importante estudio de entretenimiento y cuya operación ha sido valuada en 110.000 millones de dólares.

La Comisión Europea anunció que esta “luz verde” a la operación surgetras aceptar los compromisos ofrecidos por Paramount Skydance el mes pasado, después de que el Ejecutivo comunitario señalara al conglomerado una serie de condiciones que podrían representar problemas de competencia en la distribución de películas en Europa.

En respuesta a las preocupaciones de las autoridades europeas, el comprador se comprometió a cumplir las condiciones y, tras la revisión del pacto ofrecido, la Unión Europea determinó que sus exigencias son resueltas “plenamente”; con esto concluyó que, al implementarse dichos compromisos, la transacción “ya no plantearía problemas de competencia”.

¿Cómo avanza la demanda de California a la fusión de Paramount y Warner?

La jueza federal de Estados Unidos que decretó una suspensión temporal de la adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount, programó una audiencia para el 3 de agosto de 2026, donde se determinará si debe mantenerse la orden judicial preliminar mientras el tribunal evalúa el fondo de las demandas de los estados.

En caso de ser necesario, la paralización del acuerdo entre ambas compañías podría extenderse a 28 días si fuera necesario.