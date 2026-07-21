Prensa de Argentina insiste en que hubo “cosas raras” en la final del Mundial ante España y lanzan teorías tras la derrota

Selección de Argentina Cayeron 1-0 ante España en la final del Mundial. (EFE)

Tras la derrota de Argentina ante España en la final de la Copa del Mundo 2026, han comenzado a surgir teorías en la prensa argentina sobre las posibles causas de la pérdida.

¿Qué dicen medios argentinos sobre derrota de Argentina en Mundial 2026?

La derrota de la Albiceleste en el Mundial resultó aplastante para muchos aficionados. Mientras que España hizo 20 tiros a puertas, Argentina sólo concretó 2. La Roja mantuvo la posesión de la pelota 60% del tiempo y su constante ataque se materializó un gol. El partido terminó 1-0 en tiempo extra a favor de los españoles.

Incluso con la victoria de España, muchos señalaron faltas flagrantes cometidas por el equipo argentino que no fueron debidamente señaladas por los árbitros. A lo largo de todos los partidos que disputó en esta edición del Mundial, Argentina se convirtió en una suerte de antagonista en la mente de muchos aficionados al deporte. Señalaron un supuesto favoritismo por parte del presidente de la FIFA Gianni Infantino hacia la selección encabezada por Lionel Messi. Sin embargo, ahora los medios argentinos han volteado dicha narrativa, argumentando que el torneo estaba diseñado para que la selección argentina fuera derrotada.

Informan sobre supuestos datos conseguidos a través de dirigentes de la Asociación Argentina de Futbol (AFA) según los cuales los jugadores y sus familias fueron amenazados para no ganar el partido. Sugieren de igual manera que Claudio Tapia, presidente de AFA, sabía cuál sería el resultado de antemano.

“Se sabía que la FIFA necesitaba un campeón europeo, la federación española hasta ayer no apoyaba la reelección de Infantino sino que intentaba ir contra él. Argentina no quería a ese árbitro europeo, España sí” acusó el periodista y YouTuber Pablo Carrozza.

Andrés Ducatenzeiler, exdirigente deportivo, se unió a la discusión a través de sus redes sociales. “Nos volvieron a robar”, expresó y señaló como responsables de la pérdida a Trump, Mauricio Macri de la FIFA, el Rey de España y Gran Bretaña. Dijo que la derrota se debía al acto que llevó a cabo el equipo durante el partido de semifinales contra Inglaterra, en el cual mostraron una pancarta en la que se leía “La Malvinas son Argentinas”.

Por su parte, Eduardo Feinmann, quien fue foco de polémica recientemente tras comentarios hechos en contra de México, también sugirió que “algo pasó”. Señaló un comentario hecho por Lionel Messi en vestuario previo al partido. “Pensemos solamente en jugar” dijo el jugador a sus compañeros . Esto llevó a Feinmann a poner sobre la mesa la posibilidad de que los jugadores se encontraban intranquilos debido al posible arresto de Claudio Tapia, y esto afectó su desempeño en el juego. “El FBI estaba en el estadio para detener al Chiqui Tapia”, aseguró Feinmann y agregó que “van a empezar a aparecer algunas cosas”, sugiriendo que se comenzarán a revelar presuntas artimañas tramadas en contra de Argentina.