Fans de Argentina quieren que se repita la final del Mundial 2026 y juntan firmas en línea para hacer petición a la FIFA

Afición de Argentina Miles de fans se han sumado a una petición en línea para pedirle a la FIFA que el encuentro por la Copa del Mundo se vuelva a disputar, acusando un mal arbitraje y situaciones anómalas. FOTO: Cuartoscuro (Adolfo Vladimir)

La Copa del Mundo 2026 concluyó el pasado domingo 19 de julio con España ganando el campeonato, pero algunos fans de Argentina siguen si superarlo. Tras la derrota, usuarios en redes sociales comenzaron a especular de supuestas irregularidades debido a la actitud de los jugadores. Incluso, medios del país sudamericano contribuyeron a generar conjeturas y teorías sobre un presunto “arreglo” o “amaño” del resultado. Ahora, un grupo de seguidores ha comenzado una campaña para pedirle a la FIFA que repita el partido.

Fans en Argentina piden que se repita la final del Mundial 2026 contra España

Por medio de la plataforma Change.org, se han lanzado al menos tres solicitudes para juntar firmas digitales y sumarse a la solicitud de que la final de la Copa del Mundo se juegue de nueva cuenta. La más destacada, es encabezada por la usuaria Gisela Sánchez, que ya ha juntado más de 61 mil personas que respaldan esta campaña.

“No es solo una cuestión de justicia para Argentina, sino para el futuro del fútbol mundial. Necesitamos garantizar la integridad de los árbitros en todos los niveles del deporte. Si permitimos que la corrupción pase desapercibida en este escenario global, estamos dando un mal ejemplo a las futuras generaciones de deportistas y aficionados.”, se lee en la petición.

Por su parte, la FIFA no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto y no se espera que responda a esta solicitud. Nunca en la historia del torneo se ha realizado la repetición de un partido oficial de Copa del Mundo por la inconformidad del resultado, por lo que el intento de este sector de la afición luce con muy pocas probabilidades de tener éxito, ya que requería una decisión sin precedentes en la historia del futbol internacional por meras quejas de un sector inconforme.

¿Por qué algunos fans quieren que se repita la final del Mundial 2026 contra España?

Desde este pasado lunes 20 de julio, algunos usuarios en redes sociales empezaron a denunciar supuestas irregularidades en el desarrollo del partido. De acuerdo con su interpretación, los futbolistas de la albiceleste salieron “sin actitud”, “cabizbajos” y con un nivel de juego “inexplicable”, por lo que comenzaron hacer conjeturas y señalamientos basados únicamente en esta “evidencia” e interpretación.

Por otra parte, medios de comunicación de Argentina también se sumaron a la denuncia de supuestas irregularidades, difundiendo versiones de que el FBI estuvo presente en el encuentro para arrestar a ‘Chiqui’ Tapia por la investigación que tiene la federación por lavado de dinero o que Gianni Infantino habría pedido que España fuera campeón del Mundo para evitar que la UEFA solicitara su destitución al finalizar la Copa del Mundo.

Hasta el momento, ninguna de estas versiones tiene evidencia, ni sustento oficial, por lo que se quedan en el terreno de las especulaciones, conjeturas y teorías de conspiración.