Jueza federal de EU ordena frenar la compra de Paramount: ¿Se va a cancelar por completo?

Pausan la compra de Warner Bros. por parte de Paramount La jueza Araceli Martínez-Olguín ordenó a Paramount y Warner Bros. paralizar temporalmente su fusión.

El acuerdo de Paramount para adquirir Warner Bros. Discovery vuelve a presentar otro obstáculo, esta ocasión impuesto por una jueza federal de Estados Unidos que ordenó la interrupción de 14 días a la polémica transacción, tiempo que dará oportunidad a California y otros estados de impugnar contra la fusión.

La coalición estatal estadounidense declara que, de completarse la adquisición, ésta “violaría la ley federal antimonopolio” al producir menos películas y programas de televisión, además de elevar significativamente los precios.

Jueza federal estadounidense pausa la transacción de Paramount y Warner Bros.

Después de que, hace menos de un mes, el gobierno británico anunciara sus planes de intervenir en el acuerdo de Paramount y Warner Bros., una coalición estatal de Estados Unidos expuso su intención formal de frenar la adquisición a través de una demanda presentada la semana anterior; este lunes 20 de julio de 2026, una jueza federal dictó una orden de restricción de 14 días tras escuchar los argumentos de las partes involucradas.

“Las pruebas presentadas por los Estados demandantes demuestran, al menos, que subsisten cuestiones importantes relativas al fondo del asunto, lo que justifica la concesión de una medida cautelar preliminar”, declaró Araceli Martínez-Olguín en la orden judicial.

A pesar de que la jueza aclaró que esta interrupción en el proceso de compra no perjudicará la operación independiente de ambas compañías, la admisión de la medida cautelar podría bloquear la transacción hasta que se resuelva la demanda de “antimonopolio subyacente”.

Martínez-Olguín programó una audiencia para el 3 de agosto de 2026, donde se determinará si debe mantenerse la orden judicial preliminar mientras el tribunal evalúa el fondo de las demandas de los estados; en caso de ser necesario, la suspensión del acuerdo entre ambas compañías podría extenderse a 28 días si fuera necesario.

¿Por qué California y otros estados quieren impedir la fusión de Paramount y Warner?

De acuerdo con los doce estados demandantes, liderados por California, la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery reduciría sustancialmente la competencia en la distribución cinematográfica en salas, los estrenos de grandes éxitos y la programación básica de televisión por cable.

“La historia demuestra lo que sucede cuando unas pocas personas tienen un gran poder sobre mercados fundamentales para la vida de los estadounidenses: menos oportunidades para más personas, peores productos y servicios para todos”, declaró Rob Bonta, Fiscal General de California, quien afirma que la demanda interestatal tiene como objetivo luchar por “un mercado libre y justo y por una industria cinematográfica y televisiva próspera que beneficie tanto a los creadores como al público”.

Si bien Paramount ha rechazado la demanda y continúa defendiendo la adquisición de Warner Bros. Discovery, argumentando que la impugnación legal no refleja la realidad competitiva de la industria de los medios de comunicación moderna, el impacto del acuerdo también está siendo revisado por la Unió Europea, lo que obstaculiza el cierre de la negociación.

Por su parte, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) igualmente ha impugnado la fusión por motivos antimonopolio; entre sus argumentos, la organización apela que la culminación de la compra de Warner por parte de Paramount podría reducir las oportunidades de empleo y debilitar el poder de negociación en toda la industria del entretenimiento.