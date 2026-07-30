Migrantes marroquies cruzan ilegalmente a España; recuperan al menos 15 cuerpos tras incursión

Situación incontrolable en frontera de España con Marruecos (EFE)

La situación en la frontera de España-Marruecos siguen sin control ya que la multitud no para de llegar a Fnideq (Castillejos). Horas después del inicio de la avalancha que ha sembrado el caos en esta ciudad marroquí fronteriza con Ceuta, miles de personas, en su mayoría jóvenes, se suman a una columna que alcanza los cinco kilómetros que separan el centro de la frontera con el enclave español.

Aunque Marruecos confirmó que, tal como lo anuinció el Gobierno de España, ambos países han alcanzado un acuerdo para repatriar a la mayor brevedad a las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta, el flujo no se ha detenido.

Siguen llegando a pie, en moto o en coche, procedentes de todo Marruecos y vestidos con ropa deportiva y liviana para correr o lanzarse al mar si hace falta.

Por esto, la caravana se ha multiplicado y la policía marroquí está desbordada.

La nueva crisis comenzó con un goteo de jóvenes que intentaron llegar a Ceuta a nado desde principios de semana sin que las fuerzas de seguridad marroquíes lo impidieran.

Este jueves, hacia media mañana, miles de personas se lanzaron a la carrera hacia la frontera en una movilización que aún continúa.

Marruecos no ha ofrecido cifras oficiales sobre el número de detenidos o rescatados.

Hallan 15 muertos tras recuperarlos del mar

La Guardia Civil española ha recuperado 15 cadáveres que habrían intentado entrar nadando a Ceuta.

Según datos de fuentes policiales, los seis últimos cuerpos recuperados por la noche han fueron encontrados por los agentes del instituto armado durante el rastreo por las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal.

El primer hallazgo se produjo a primeras hora de la mañana y fue localizado por la embarcación Salvamar Atria, con base en Ceuta, que se ha encargado de su recuperación del agua y su traslado al puerto.

Todos los cadáveres han sido trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en el puerto pesquero para la realización de la autopsia que revelará las causas exactas del fallecimiento.

Las primeras hipótesis apuntan a que estas personas han fallecido por asfixia por inmersión al intentar alcanzar las costas de Ceuta en esta jornada de máxima presión migratoria en las inmediaciones del espigón fronterizo sur del Tarajal.

Con los de este jueves, se elevan a 45 el número de migrantes localizados sin vida en aguas del litoral de Ceuta en lo que va de año, de ellos hasta 26 en el presente mes de julio

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta, ciudad que pidió al Gobierno español que cierre la frontera con Marruecos de manera “urgente e inaplazable”.

Grande-Marlaska ha estado al habla de forma permanente con su colega marroquí, Abdelouafi Laftit, según el Ministerio español.

Meloni estudia suspender Schengen con España

Por su parte, la pimera ministra de Italia, Giorgia Meloni, aseguró este jueves que se están estudiando “medidas extraordinarias” para proteger las fronteras, incluso la suspensión del espacio Schengen con España.

“Las imágenes procedentes de Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas”, escribió en sus redes sociales.

Añadió que se ha reunido con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi y se están “convocando a los organismos pertinentes y, tras estas reuniones, estamos preparados para intervenir, incluso con medidas extraordinarias para proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España”.

“No cederemos ni un ápice en materia de inmigración ilegal: proteger nuestras fronteras, detener a los traficantes de personas y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la política de este Gobierno”, destacó.

Con anterioridad fuentes del Ejecutivo habían afirmado que se estaba “considerando la suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen”.

La postura favorable a esta medida fue respaldada por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien expresó su firme apoyo al trabajo que viene realizando el titular del Interior, Matteo Piantedosi.