¿Terremotos en el Cinturón de Fuego son una reacción en cadena? Esto se sabe sobre la actividad sísmica en el mundo

Anillo de Fuego Zona que presenta más sismos y actividad volcánica. (Pexels)

A raíz de los terremotos que han sacudido Venezuela, Guatemala, Filipinas y Japón, algunos han especulado que se trata de un efecto en cadena resultado del Anillo de Fuego y que México pronto podría percibir un sismo de gran magnitud. Sin embargo, no existe evidencia de que un evento haya conducido al otro.

¿Qué es el Anillo de Fuego y qué tiene que ver con terremotos recientes?

El Anillo de Fuego del Pacífico, también conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico, es una zona geográfica con varias fallas sísmicas y volcanes que los hacen propicios a los desastres naturales. Varios sismos producidos en Chile, Alaska, Rusia y Japón han tenido como en común tener epicentro en el anillo. México es parte de los países que se encuentran en la franja, lo cual explica la actividad volcánica en el país.

Aunque es cierto que dentro del Anillo de Fuego se producen algunos de los terremotos de mayor magnitud, no significa que un sismo conduzca a un movimiento de placas en otro lado. Por lo tanto, científicos descartan la idea de que las tragedias recientes estén relacionados o de que exista un incremento particular en terremotos durante los últimos años.

También cabe desmentir que los terremotos que sufrió Venezuela y que han dejado miles de muertos están relacionados al concepto. Estos se debieron a fallas tectónicas presentes en Sudamérica.