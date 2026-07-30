Caos en España: ¿por qué miles de marroquíes han desbordado la frontera y qué hay detrás de la crisis migratoria?

Caos fronterizo Miles de marroquíes han cruzado a pie o nadando la frontera con España, en la ciudad de Ceuta. (EFE)

La ciudad española de Ceuta vive una de las mayores crisis migratorias de los últimos años tras la llegada masiva de personas desde Marruecos; el saldo incluye muertos, heridos y centros de acogida rebasados

La ciudad autónoma española de Ceuta, ubicada en el norte de África y fronteriza con Marruecos, enfrenta este 30 de julio de 2026 una de las mayores crisis migratorias de los últimos años, luego de que miles de personas, en su mayoría marroquíes, intentaran ingresar a territorio español cruzando a nado o por pasos terrestres desde la localidad marroquí de Fnideq (Castillejos).

La presión migratoria ha provocado el colapso de los servicios de recepción en Ceuta y ha dejado al menos nueve personas fallecidas, además de decenas de heridos y cientos de rescates en el mar, según el balance difundido por las autoridades españolas.

Crisis migratoria Miles de marroquíes cruzan a nado hacia Ceuta, ciudad española que tiene frontera con Marruecos en suelo africano. (Google Maps)

¿Por qué miles de marroquíes están entrando a España?

De acuerdo con información de EFE, el detonante inmediato ha sido la difusión, a través de redes sociales y grupos de mensajería, de mensajes que aseguraban que sería posible cruzar a Ceuta y permanecer en territorio español tras una reciente resolución judicial relacionada con las devoluciones de migrantes.

Las autoridades españolas sostienen que organizaciones dedicadas al tráfico de personas aprovecharon esa información para incentivar la salida masiva hacia la frontera, aunque han insistido en que la legislación migratoria sigue vigente y que la cooperación con Marruecos continúa para controlar los cruces.

Miles de personas comenzaron a concentrarse en Fnideq y avanzaron hacia la frontera.

Muchos optaron por lanzarse al mar para rodear el espigón fronterizo y alcanzar la costa ceutí a nado.

Recuperan nueve cuerpos de personas que intentaron entrar a nado en Ceuta desde Marruecos

La Guardia Civil recuperó este jueves los cadáveres de ocho personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo otro más, lo que eleva a nueve el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva de migrantes a la ciudad española desde Marruecos.

Según los datos facilitados a EFE por fuentes policiales, el primer hallazgo se produjo a primera hora de esta mañana y, posteriormente, los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil hallaron en el entorno de la frontera del Tarajal los cuerpos sin vida de otras ocho personas más que presuntamente fallecieron ahogadas al intentar entrar a nado desde Marruecos.

Los cadáveres fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en el puerto pesquero para la realización de la autopsia que revelará las causas exactas del fallecimiento.

Las primeras hipótesis apuntan a que estas nueve personas han fallecido por asfixia por inmersión al intentar alcanzar las costas de Ceuta en esta jornada de máxima presión migratoria en las inmediaciones del espigón fronterizo sur del Tarajal.

Las fuentes consultadas por EFE no descartaron la posibilidad de que el número de víctimas mortales pueda aumentar en las próximas horas.

Con los de este jueves, se eleva a 39 el número de migrantes localizados sin vida en aguas del litoral de Ceuta en lo que va de año.

El gobierno de la ciudad de Ceuta cifra entre mil 500 y 2 mi las personas que han entrado en los últimos diez días, a los que se suman los de hoy, de los que no hay cifras oficiales, aunque EFE pudo comprobar que miles han intentado cruzar la valla que separa las dos ciudades.

Crisis migratoria Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta (EFE)

¿Qué está pasando en Ceuta, España?

La llegada masiva de migrantes desbordó la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) quedó saturado y numerosos migrantes permanecen a la espera de ser registrados. Equipos de Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Guardia Civil y otras corporaciones mantienen operaciones de rescate y atención médica.

Ante la magnitud de la crisis, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó al Gobierno español declarar una emergencia nacional, petición que el Ejecutivo rechazó al considerar que la legislación no contempla la inmigración como un supuesto para esa figura jurídica.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación creada por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Sánchez afirmó este jueves que el Ejecutivo está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación y preparaba todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible

🇲🇦🇪🇸 Cientos de jóvenes marroquíes cruzaron este jueves las vallas fronterizas entre Castillejos, Marruecos, y Ceuta, España, en un ingreso masivo que sorprendió a ambos países.



🤝📍 Tras lo ocurrido, los gobiernos de España y Marruecos informaron que reforzarán la coordinación… pic.twitter.com/Xq72nNONmj — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) July 30, 2026

España y Marruecos refuerzan la coordinación

El Ministerio del Interior de España informó que mantiene comunicación permanente con las autoridades marroquíes para frenar nuevas salidas y agilizar la devolución de quienes ingresaron de manera irregular.

Ambos gobiernos acordaron reforzar la cooperación bilateral para controlar la frontera y responder a la presión migratoria registrada en los últimos días.

La situación ha sido comparada con la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta en pocas horas.

Ceuta y Melilla constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África, por lo que históricamente han sido puntos estratégicos para quienes buscan llegar a territorio europeo de forma irregular._Con información de EFE.