Javier Milei aprueba decreto “urgente” para deportar y negar entrada a extranjeros que inciten al odio contra Argentina: ¿Quiénes podrían ser afectados?

Javier Milei Busca prohibir entrada a extranjeros que insulten a Argentina. (EFE)

El presidente de Argentina Javier Milei ha decretado que todos aquellos que incurran en discurso de odio hacia el país que lidera enfrentarán consecuencias. Varias personalidades públicas, e incluso naciones enteras, podrían verse afectadas si el decreto es puesto en acción por autoridades migratorias del país.

¿Qué declaró exactamente el gobierno de Argentina sobre extranjeros que insulten el país?

El aviso de vetar y expulsar de Argentina a personas que lo critiquen fue emitido por la Oficina del Presidente. En él se lee lo siguiente:

“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios

“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país.”

Algunos argentinos ya han salido a cuestionar el decreto, argumentando que este deja un margen muy grande para que el Estado expulse a quien considere y no proporciona suficientes pautas para determinar qué constituye un discurso de odio.

¿Quiénes podrían ser afectados por decreto contra extranjeros de Argentina?

Varias han sido la celebridades que han expresado sentimientos negativos contra Argentina tras la derrota de la selección albiceleste en el Mundial 2026. El actor estadounidense Samuel L. Jackson afirmó que era el país más racista. La cantante española Rosalía compartió un video de la exactriz de cine para adultos Mia Khalifa en el que expresaba alegría ante la derrota argentina, por el que después tuvo que disculparse ante un futuro concierto en el país sudamericano. El escritor español Arturo Pérez-Reverte llamó a los miembros de la selección malos perdedores, pero aclaró que no representan a todo el país. Nial Horan, vocalista inglés de la banda One Direction, le dio “Me gusta” a una publicación de Instagram donde se mostraba una bandera española en la que se leía “Las Malvinas son españolas” por la que, al igual que Rosalía, debió disculparse ante ataques de argentinos en redes.

De hacerse cumplir el decreto por las autoridades, todos estos individuos podrían ser vetados de Argentina. No sólo son celebridades las que podrían verse afectadas, ya que Milei también ha acusado una campaña de odio coordinada por países como México y Brasil, por lo que el decreto podría resultar en sospecha de agentes migratorios hacia personas de estas nacionalidades que viajen al cono sur.