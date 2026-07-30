Perseidas 2026: cuándo y cómo ver la lluvia de estrellas más grande del verano

Perseidas 2026 Agosto recibirá a las Perseidas, lluvia de estrellas fugaces popularmente conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. (NASA)

Uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año se manifestará este agosto, mes que también experimentará un eclipse solar total en diversas regiones del hemisferio norte.

A diferencia del ocultamiento que tendrá por franja de totalidad el océano Ártico, cruzando Groenlandia, Islandia, una pequeña región de Portugal y gran parte del norte de España, la famosa lluvia de estrellas fugaces, conocida popularmente como Perseidas o Lágrimas de San lorenzo, sí podrá ser apreciada en México, según informó la NASA y la Organización Internacional de Meteoros.

Perseidas: ¿qué son y por qué reciben este nombre?

Las Perseidas se tratan de una de las lluvias de meteoros más conocidas a nivel mundial debido a su frecuencia, condiciones de observación y cantidad de “fragmentos fugaces” que tienen su origen en el cometa 109P/Swift-Tuttle, descubierto en el siglo XIX.

El astro deja tras de sí una nube de pequeñas partículas a lo largo de su órbita, la cual es atravesada por la Tierra cada mes de agosto y, los fragmentos del cometa que entran en contacto con la atmósfera a gran velocidad, se desintegran por el rozamiento y generan los brillantes destellos del cielo nocturno al que la humanidad apodó “estrellas fugaces”.

Su nombre científico, Perseidas, se debe a un efecto visual percibido desde la Tierra, ya que el deslizamiento de los meteoros parece proceder de un punto situado en la constelación de Perseo, dedicada a uno de los héroes mitológicos griegos más famosos al ser hijo de Zeus y responsable de la muerte de Medusa.

No obstante, esta popular lluvia de estrellas fugaces también ha sido bautizada como Lágrimas de San Lorenzo por una tradición cristiana, ya que el periodo del fenómeno astronómico es cercano a la festividad de San Lorenzo, cada 10 de agosto.

Por lo tanto, la leyenda cristiana identificó tales destellos del cielo nocturno como una representación de las lágrimas del santo durante su martirio, convirtiendo el evento de astros en un símbolo de memoria.

¿Cuándo son las Perseidas de este 2026? Estos son los días de su pico máximo

Según reportó el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el pico de máxima intensidad tendrá lugar entre la noche del 12 y el 13 de agosto, cuyo mayor punto de claridad se producirá entre las 04-06:00 horas de la madrugada peninsular, por lo que en México se manifestará cerca de las 21:00 horas (tiempo de CDMX) y durante la madrugada del 13 de agosto.

Para este 2026, organizaciones especializadas prevén que el máximo de actividad de las Perseidas ocurra cerca de la Luna Nueva, por lo que la luz lunar no interferirá de forma significativa con la observación como suele ocurrir en Luna Llena o alguna fase cercana, ya que el brillo del satélite reduce el contraste del cielo y dificulta la vista de los meteoros fugaces.

A su vez, expertos y expertas han pronosticado un promedio de 100 meteoros por hora, por lo que miles de personas en diversas regiones ya planean su viaje a sitios apartados, donde buscan evitar la luz intensa de las ciudades para experimentar una lluvia de estrellas fugaces en su máximo esplendor.

¿Las Perseidas 2026 podrán verse en México? Recomendaciones clave para disfrutar la lluvia de estrellas

De acuerdo con la National Aeronautics and Space Administration (NASA), la International Meteor Organization (IMO) y la American Meteor Society (AMS), México sí podrá observar la famosa lluvia de Perseidas este 2026, especialmente desde espacios abiertos, lejos de edificios, árboles o montañas que limiten la vista del cielo.

Afortunadamente, no es necesario disponer de telescopios ni prismáticos para este fenómeno de estrellas fugaces, sino hallar un lugar oscuro y de horizonte despejado, razón por la que decenas de personas en la capital se movilizan fuera de la ciudad.

Sin embargo, dado que agosto coincide con la temporada de lluvias en diversas regiones de México, la nubosidad podría ser un impedimento para la observación de las Perseidas en algunos estados del país.