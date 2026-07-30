Trump anuncia acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan de Gaza

Trump anuncia acuerdo para el desarme total de Hamás (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el “desarme total” de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza, logró que calificó de “histórico” hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave.

A través de su red Truth Social, el republicano afirmó que “el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas” y que, una vez completado el desarme, “las fuerzas israelíes se retirarán” mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

Asimismo, destacó que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de “un nuevo gobierno palestino” y también agradeció los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar y Turquía, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto.

Durante meses, Hamás retrasó las conversaciones, se negó a entregar sus armas e intentó transferir el control al Comité Nacional Para la Administración de Gaza de manera unilateral sin desarmarse.

De acuerdo con el medio Axios, un trabajo de presión externa y la creciente crisis económica en la Franja por la que responsabilizan a Hamás habrían llevado al grupo a aceptar el desarme anunciado este jueves por Trump.

El mandatario estadounidense calificó este acuerdo como un “hito importante” para la aplicación de su plan de 20 puntos para Gaza, presentado el 29 de septiembre de 2025 junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como una hoja de ruta para poner fin a la guerra, liberar a los rehenes, establecer un marco de seguridad para Israel y avanzar hacia una administración palestina tecnocrática en el enclave.

El plan contemplaba, entre otros puntos, el desarme de Hamás, la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la creación de una estructura internacional de supervisión para la reconstrucción y gobernanza de Gaza.