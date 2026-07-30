Vicepresidenta argentina expresa preocupación por “persecuciones imaginarias” de Milei

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel (@peladodelatv/x)

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, expresó este jueves su preocupación por “el estado” del presidente Javier Milei y por sus “persecuciones imaginarias”, en alusión a un mensaje compartido por el mandatario que denunciaba una complicidad entre Villarruel y la diputada opositora Marcela Pagano.

“Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, expresó en X la vicepresidenta, que se sumó así a distintas figuras -sobre todo opositoras- que han alertado sobre la salud mental del mandatario.

El mensaje de Villarruel se produjo en reacción a una publicación en X de la diputada oficialista Lilia Lemoine, compartido por Milei y que denunciaba un supuesto accionar en complicidad entre la vicepresidenta y la diputada opositora Marcela Pagano en contra del Gobierno.

Pagano perteneció al bloque de Milei hasta agosto de 2025 y hoy se encuentra en abierto enfrentamiento con el oficialismo.

Villarruel, una abogada ultraconservadora que acompañó a Milei en los comicios presidenciales de 2023, mantiene desde poco después de su asunción un enfrentamiento abierto con el mandatario, con quien ha cruzado numerosas acusaciones en los últimos dos años y medio, incluyendo señalamientos de “traición” por parte del presidente.

“Desde 2024 Marcela Pagano hace las publicaciones de Victoria Villarruel en X. Se las escribe... Han tenido publicaciones espejadas y operan de la misma manera y en coordinación con los castrochavistas. Insultan similar. Dejan fijados sus tuits de forma parecida”, escribió Lemoine.

La diputada denunció además que Pagano y Villarruel “comparten asesores y fueron cómplices para intentar hacerle juicio político a Javier Milei”.

Pagano presentó este jueves un pedido de juicio político al presidente argentino “por el mal desempeño de la función en el manejo de las relaciones diplomáticas con nuestro país hermano”, según anunció en X.

El pedido refiere a la tensión bilateral causada por los insultos proferidos por Milei contra el Gobierno y la Justicia de Brasil, que derivaron en un llamado a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli.