España no sabe responder a su crisis migratoria, asegura Trump

Migrantes marroquíes que cruzaron la frontera hacia España pasan la noche en una calle de Ceuta (elperiodico.com/es)

Crisis migratoria en España — “Este incidente (cruce de migrantes marroquíes a Veuta, en España) inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del gobierno español para facilitar y promover la migración ilegal masiva hacia Europa”, destacó el Departamento de Estado de EU en un mensaje en la red social X en el que evita cualquier referencia a Marruecos, aliado de Washington, sobre el cruce ilegal hacia esa ciudad española. Trump, asegura que España no sabe responder a esta crisis.

El Departamento de Estado aseguró que la administración de Donald Trump está “al lado del pueblo español, y de todos los europeos, frente a esta flagrante violación de su soberanía y los derechos humanos”.

La dependencia estadounidense señala en su mensaje que Washington está “considerando acciones para defender a los estadounidenses dentro del país y en el extranjero de esta amenaza” y ofrece ayuda a las naciones europeas que “consideren opciones similares”.

Las declaraciones del Departamento de Estado se registran un día después de que miles de migrantes procedentes de Marruecos entraran de manera ilegal en Ceuta, en una crisis migratoria que ha dejado hasta ahora 57 muertos. Tras reunirse con su gabinete en la residencia oficial de Camp David, Trump calificó de “invasión” la crisis en Ceuta y aseguró que España “no sabe” cómo responder.

El republicano refirió que Estados Unidos tendrá una situación “peor” que la de Ceuta si la oposición demócrata gana las elecciones legislativas de noviembre próximo.

De acuerdo con el Ministerio del Interior español, ya han retornado hacia Marruecos más de 37,500 de las cerca de 50, mil que cruzaron la frontera. Sobre esta crisis migratoria, el Jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes lo que calificó de “ataque” y “una violación de la integridad territorial de España”. (Con información de EFE)

La Crónica de hOY 2026