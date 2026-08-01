Embajada de EU pide a sus ciudadanos salir de Israel por tensión en Irán

Embajada de Estados Unidos en Medio Oriente

La embajada de Estados Unidos en Israel recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Oriente Medio evaluar la posibilidad de abandonar la región ante el riesgo de una escalada del conflicto con Irán.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la embajada estadounidense dio a conocer que “el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con la posibilidad de una escalada imprevista”, por lo que pidió a los estadounidenses extremar precauciones y mantenerse atentos a posibles cancelaciones de vuelos y cierres temporales del espacio aéreo.

Asimismo, instó a quienes tienen previsto viajar a Oriente Medio a reconsiderar sus planes, al señalar que Irán y grupos aliados podrían atacar intereses estadounidenses en distintos países de la región.

La advertencia se produce en un contexto de creciente confrontación entre Estados Unidos e Irán, marcado por ataques recíprocos, el bloqueo naval estadounidense a puertos y embarcaciones iraníes, así como el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

El gobierno iraní aseguró que Estados Unidos busca ampliar el conflicto y anunció a los países musulmanes que mantienen cooperación militar con su gobierno que, de no modificar su postura, “arderán en el fuego de la guerra”.

En las últimas semanas, Irán ha reivindicado ataques contra bases e instalaciones estadounidenses en Kuwait, Baréin y Jordania. A su vez, el Ejército de Kuwait informó que interceptó drones iraníes, aunque Teherán no ha confirmado esa operación.

Con información de EFE

La Crónica de Hoy 2026