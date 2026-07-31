Hamás condiciona su desarme a la retirada total de las tropas israelíes de Gaza

Grupo Hámas

El movimiento islamista Hamás aseguró que no aceptará entregar su arsenal pesado mientras las fuerzas israelíes permanezcan en la Franja de Gaza, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que se alcanzó un acuerdo para el “desarme total” del grupo.

En un comunicado, el primero emitido tras las declaraciones del mandatario estadounidense, Hamás precisó que cualquier proceso de entrega de armamento dependerá del cumplimiento de una decena de compromisos por parte de Israel. Entre ellos figuran el fin de las operaciones militares en Gaza y el retiro completo del Ejército israelí del territorio palestino.

La organización también condicionó el acuerdo a la reconstrucción de la Franja, el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, la creación de un Estado palestino independiente y la garantía de los derechos de la población civil, además de solicitar el despliegue de fuerzas internacionales de protección.

Otras exigencias incluyen la entrada en funciones del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), acelerar la recuperación del enclave y desmantelar las milicias que, según Hamás, reciben apoyo de Israel.

El grupo sostuvo que el cese de los ataques israelíes representa el elemento central para poner en marcha la segunda etapa del plan impulsado por Trump, presentado el 29 de septiembre de 2025, y recalcó que dicha fase solo podrá desarrollarse si se cumplen los compromisos previstos en la primera.

Pese al anuncio del acuerdo, se reportó un nuevo bombardeo israelí que dejó varios palestinos heridos, de acuerdo con fuentes médicas. Hamás aseguró que, durante los casi diez meses que ha permanecido vigente el alto el fuego, las acciones militares israelíes han provocado un promedio de cuatro muertes diarias entre la población palestina, incluidos menores de edad.

A través de Truth Social, Trump explicó que el proceso se ejecutará de manera gradual y que, una vez concluido el desarme, las tropas israelíes abandonarán Gaza. Añadió que la seguridad quedará a cargo de una Fuerza Internacional de Estabilización y de un nuevo cuerpo policial palestino.

El mandatario estadounidense señaló además que el resguardo de las armas será supervisado por el Comité Nacional para la Administración de Gaza, sin participación del gobierno israelí.

Sin embargo, el contenido del acuerdo aún genera incertidumbre debido a la falta de detalles sobre los compromisos asumidos por ambas partes y el calendario para su implementación, mientras Israel mantiene presencia militar en amplias zonas de la Franja y continúan los desplazamientos de población palestina.

“Quedaré muy, muy decepcionado si Israel no cumple su parte en plan de paz”: Trump

Un funcionario de la administración de Trump aseguró que el mandatario estadounidense quedaría “muy, muy decepcionado” si Israel no cumple su parte para garantizar el éxito del plan de paz respaldado por el estadounidense en Gaza y el acuerdo de desarme con Hamás.

“No le pedimos a Israel nada más que aceptar el plan de 20 puntos al que dieron su visto bueno inicialmente, por lo que confiamos plenamente en que lo respetarán. Si no lo hacen, obviamente el presidente Trump se sentiría muy, muy decepcionado”, dijo el funcionario citado por la cadena CNN.

“Por eso creemos que seguirán siendo buenos socios en este proceso y cumplirán con lo acordado”, advirtió. Sobre los plazos para completar el desarme del grupo islamista palestino, el funcionario estadounidense apuntó que debido a la complejidad de este acuerdo, están dando prioridad a tomar las decisiones adecuadas

Con información de EFE

La Crónica de Hoy 2026