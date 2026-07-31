Ola de calor llevará temperaturas de hasta 49 grados en EU

Ola de calor EU

Una intensa ola de calor elevará las temperaturas hasta los 49 grados centígrados en distintas regiones de Estados Unidos durante este fin de semana, informó este el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que advirtió sobre condiciones de riesgo para millones de personas, especialmente en el oeste del país y la frontera con México.

De acuerdo con NWS, varias entidades registrarán temperaturas récord o cercanas a sus máximos históricos, entre ellas California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, Nevada, Utah, Colorado, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska.

El organismo emitió alertas por calor de nivel “mayor” y “extremo” para gran parte del occidente estadounidense. En el suroeste se esperan temperaturas vespertinas de entre 43 y 49 grados centígrados, mientras que en zonas más al norte los termómetros oscilarán entre los 32 y 38 grados.

El fenómeno es provocado por un sistema de alta presión que permanece sobre el suroeste del país y que mantendrá condiciones de calor intenso durante este viernes. Desde luego, el sistema avanzará hacia las Altas Llanuras del norte y las regiones montañosas durante el sábado.

La dependencia explicó que, aunque las altas temperaturas son habituales en esta época del año, los valores previstos para el fin de semana representan un riesgo considerable para quienes permanezcan al aire libre sin la preparación adecuada.

Asimismo, expresó preocupación por el incremento en los casos de enfermedades relacionadas con el calor, particularmente entre adultos mayores, personas con problemas de salud y quienes no tengan acceso suficiente a hidratación o sistemas de enfriamiento.

El pronóstico se da semanas después de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) diera a conocer que Norteamérica, Europa y África registraron el segundo mes de junio más cálido desde que existen mediciones.

La NOAA detalló que el oeste y el suroeste de Estados Unidos vivieron el periodo de enero a junio más caluroso del que se tenga registro y que, además, esas regiones acumulan menos del 70 por ciento de la precipitación promedio para lo que va del año.

Según el informe, la temperatura media en los estados contiguos de Estados Unidos durante junio fue de 21.4 grados centígrados, es decir, 1.2 grados por encima del promedio registrado durante el siglo XX.

Con información de EFE

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