Trump vacila con mapa de Venezuela y lo señala como estado 51 de EU

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Donald Trump — Polémico y dispuesto a ser protagonista con bromas y menciones juguetonas, este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su red Truth Social donde presenta un mapa de Venezuela en el que aparece pintado con la bandera estadounidense y con la leyenda “Estado 51”.

Esta no es la primera vez que el republicano juega con la idea de la anexión de Venezuela a EU desde que el pasado 3 de enero fuerzas militares estadounidenses capturaron al exdictador Nicolás Maduro y lo sacaran del país para presentarlo ante la justicia en Nueva York, donde permanece desde entonces a la espera de que comience un juicio federal en su contra por narcoterrorismo.

La presentación de este mapa se suma a una declaración que hizo el pasado 12 de mayo a la cadena de televisión Fox, donde el mandatario republicano aseguró que estaba “considerando seriamente” convertir a Venezuela en el estado 51 y, al día siguiente, subió a su red social el mapa de Venezuela sombreada con la bandera de las barras y las estrellas.

Desde la captura de Maduro, Washington ha ejercido un tutelaje sobre el gobierno venezolano, al haber dejado como encargada a Delcy Rodríguez, con supuesto objetivo de alcanzar la transición democrática en Venezuela, pero no ha establecido un calendario electoral y todos los manejos se han regido por las órdenes de Washington. Trump dijo este 31 de julio que Venezuela todavía no está “preparada” para celebrar elecciones, pero aseguró que ha habido “avances” al respecto.

Asimismo, apuntó que “Delcy (Rodríguez) ha estado haciendo un trabajo fantástico” y destacó el beneficio que están logrando tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano del mercado petrolero.

El mensaje publicado por el huésped de la Casa Blanca en su red social llega en un momento en que el Parlamento venezolano y un grupo de opositores anunció que iniciarán conversaciones, apoyadas por Washington, a partir de este sábado para promover la democracia en el país.

Además de Venezuela, Trump también ha expresado entre serio y broma la posibilidad de convertir a Canadá en el estado 51 y también ha hecho lo mismo con Groenlandia.

La Crónica de Hoy 2026