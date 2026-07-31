¿Precios accesibles o peligro al mercado?: Así funcionarán nuevos supermercados accesibles de Nueva York impulsados por Mamdani

Zohran Mamdani Anuncia mercados accesibles. (EFE)

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el lunes de esta semana el cumplimiento de una de sus promesas de campaña, la cual consiste en abrir supermercados que ofrezcan precios más económicos a los neoyorquinos.

¿Cómo funcionarán los supermercados que abrirá gobierno de Zohran Mamdani?

Con una inversión pública de 70 millones de dólares, el programa promete a los neoyorquinos un ahorro de 90 dólares mensuales a través de tiendas que ofrezcan productos al 30 % de descuento del precio de mercado. La lista completa de productos que venderán no se ha dado a conocer, pero se piensa todos pertenecerán a la canasta básica, es decir, comida como frutas y verduras, lácteos, carnes, entre otros.

Planean abrir 5 de estas tiendas, una por cada borough o alcaldía de la ciudad. La primera de ellas abrirá en el Bronx al final de 2027 y la segunda tiene miras de empezar operaciones en el mercado La Marqueta de Manhattan, ubicado en el barrio de Harlem del Este, en 2029.

Cabe destacar que los locales no serán operados completamente por la alcaldía. Las administrarán privados, bajo estándares fijados por el gobierno, en colaboración con la Corporación de Desarrollo Económico.

¿Qué dicen comerciantes y medios locales sobre supermercados de Mamdani?

Los que apoyan la iniciativa ven en ella un modelo accesible para alimentar a los habitantes en una ciudad que en los últimos años se ha vuelto inaccesible para muchos de sus residentes. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas.

Desde que se anunció este lunes, la propuesta ha recibido oposición por grupos como la Coalición Empresarial Multicultural, creada este año, que preve recaudar 1 millón para comenzar un litigio contra la propuesta. A ellos se une la Asociación Nacional de Supermercados y Bodegas Unidas de América, que no participarán en la demanda pero comparten los mismos sentimientos que la coalición. Los comerciantes que pertenecen a estas organizaciones argumentan que el descuento que ofrecen las nuevas tiendas, las cuales se encontrarían en zonas repletas de otras tiendas locales, crearían una competencia injusta, ya que todos preferirían adquirir sus productos en los nuevos establecimientos.

Medios como el el periódico conservador New York Post reportan haber entrevistado personas que incluso hacen comparaciones con el modelo utilizado en países socialistas como la Unión Soviética o Cuba, en donde el gobierno, en vez del mercado, era el encargado de determinar el valor de los productos.