¿Qué se necesita para que el Papa León XIV visite México? Estas son las normas y protocolos para recibir al pontífice

Papa León XIV ¿Qué se necesita para que el Papa León XIV visite México? Estas son las normas y protocolos para recibir al potífice (EFE)

La gira apostólica del Papa León XIV por Sudamérica está programada para llevarse a cabo en noviembre de 2026, iniciando su recorrido pastoral en Uruguay, Perú y Argentina.

Sin embargo, su presencia en territorio mexicano se mantiene en fase de diálogos y negociaciones diplomáticas, lo que ha generado expectativa sobre cuáles son las condiciones necesarias para confirmar una parada oficial del Pontífice en el país.

¿Qué se requiere para que el papa confirme una visita oficial a México?

Para que el papa confirme una visita oficial o apostólica a México se requiere una invitación formal conjunta del Estado mexicano y de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), además de una evaluación de viabilidad, seguridad y agenda por parte de la Secretaría de Estado del Vaticano.

¿Cuáles son las normas y protocolos para recibir al Pontífice?

Aunque no existe un reglamento único de vestimenta para eventos públicos masivos, la etiqueta diplomática oficial ante la Santa Sede contempla códigos muy definidos de respeto.

Para los varones se estipula el uso de traje oscuro con corbata sobria en tonos negro o azul marino, evitando ropa informal o colores vistosos en ceremonias solemnes.

Para las mujeres se solicita vestimenta sencilla, con faldas o vestidos por debajo de la rodilla y hombros cubiertos; el uso del color negro con mantilla es la tradición habitual, dado que el privilegio de vestir de blanco está reservado exclusivamente para monarcas católicas.

¿Cómo debe ser el tratamiento y el saludo hacia Su Santidad?

En el ámbito del protocolo diplomático y religioso, el trato formal dirigido al Pontífice, tanto de forma verbal como escrita, es el de “Su Santidad” o “Santo Padre”.

Para los fieles católicos, el saludo tradicional consiste en realizar una inclinación respetuosa y acercar el rostro para simular el gesto de besar el Anillo, evitando tocar la piel o la mano directamente.

Para las personas no católicas, la norma internacional dicta un saludo cordial mediante un apretón de manos.