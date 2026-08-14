Asteroide Apophis: ¿cuándo pasará por la Tierra el llamado “Dios del Caos” y por qué es potencialmente peligroso?

Asteroide Apophis El asteroide Apophis ha recibido especial vigilancia de la NASA desde su descubrimiento en 2004.

El asteroide 99942 Apophis, descubierto en 2004 y uno de los principales cuerpos rocosos vigilados por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) —debido a la constante preocupación de un impacto contra la Tierra—, ha tomado mayor relevancia este 2026 después de comprobarse que se aproximará a nuestro planeta a una distancia más cercana de lo que había hecho en años anteriores.

Con un diámetro promedio de aproximadamente 340 metros, sumado a su eje longitudinal que alcanza los 450 metros, este asteroide estrictamente vigilado por expertos ha sido comparado con la altura de la Torre Eiffel en Francia; a raíz de tal característica, el asteroide Apophis recibió el apodo de “Dios del Caos”.

Asteroide Apophis: ¿cuál es el potencial peligro del “Dios del Caos” para la Tierra?

Desde su descubrimiento en 2004, este cuerpo rocoso ha estado bajo especial vigilancia por parte de la NASA. Según investigaciones de la agencia espacial e investigación aeronáutica, la duración que requiere el asteroide Apophis para completar una vuelta alrededor del Sol, es de 0.9 años, y está clasificado como un objeto tipo Aten, es decir: pertenece a una de las categorías de Objetos Cercanos a la Tierra (NEO).

No obstante, una vez que el asteroide se aproxime a la tierra en tres años, pasará a la clasificación tipo Apolo, que caracteriza a los objetos cercanos por tener una órbita que cruza la de nuestro planeta.

A su vez, pertenece al grupo de los llamados asteroides potencialmente peligrosos, mas el término —pese a sonar alarmante— no significa que exista una posibilidad de impacto inevitable con la Tierra, sino que esa clasificación se utiliza para identificar objetos cuyo tamaño y características les permiten un acercamiento relativamente próximo al llamado “planeta azul”.

Las nuevas observaciones ópticas y mediciones de radar realizadas por la NASA han permitido mayor precisión en el recorrido del Apophis, por lo que un impacto contra la Tierra ha sido descartado, así como se eliminaron escenarios de riesgo en las próximas décadas.

¿Cuándo se aproximará el asteroide Apophis a la Tierra?

El asteroide Apophis se ha aproximado a la Tierra de forma segura en varias ocasiones desde su descubrimiento en 2004, destacando principalmente dos fechas por su cercanía y relevancia científica:

5 de marzo de 2021: Fue su aproximación más reciente. Pasó a una distancia segura de 17 millones de kilómetros de la Tierra (44 veces la distancia de la Luna). Este paso permitió a los astrónomos a usar radares terrestres de la NASA para refinar su órbita y descartar definitivamente cualquier riesgo.

Fue su aproximación más reciente. Pasó a una distancia segura de de la Tierra (44 veces la distancia de la Luna). Este paso permitió a los astrónomos a usar radares terrestres de la NASA para y descartar definitivamente cualquier riesgo. 9 de enero de 2013: El asteroide Apophis se acercó a una distancia de aproximadamente 14.5 millones de kilómetros del planeta. En esta aproximación, el telescopio espacial Herschel obtuvo datos térmicos cruciales para recalcular su tamaño real.

En la actualidad, según últimas observaciones de la NASA, el asteroide pasará aproximadamente a 32 mil kilómetros de la superficie terrestre, y el evento astronómico sucederá el 13 de abril de 2029.

De acuerdo con la programación, el espectáculo será visible a simple vista para aproximadamente 2,000 millones de personas en Europa, África y parte de Asia, principalmente.