El fenómeno El Niño será más fuerte qué nunca: ¿por qué puede matar al 4 por ciento de la población?

El Niño Preven que sea más catastrófico que en otros años. (Pexels)

El fenómeno climático El Niño continúa cobrando intensidad. Científicos informan que su intensidad podría ser histórica.

El Niño 2026-2027: ¿Qué tan catastrófico podría ser?

El Niño es un patrón climático resultado de la interacción entre la atmósfera y el Océano Pacífico ecuatorial, el cual ocurre de manera cíclica cada dos a siete años. Provoca sequías en Indonesia y Australia, inundaciones en Sudamérica y otros cambios climáticos alrededor del planeta.

Este año, fue detectado en junio y desde entonces sólo se ha intensificado. Este 13 de agosto la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtió que el impacto alcanzado podrá ser del 90%, uno de los niveles más altos desde que se comenzó a monitorear el fenómeno en 1950.

En lugares como Argentina, ya se están tomando medidas preventivas a raíz de tormentas que podrían intensificarse y causar excesos hídricos y destrozos en ciertas zonas.

La máxima intensidad llegaría entre septiembre y octubre, pero se espera que dure hasta los primeros 2027.“Durante la temporada comprendida entre octubre y diciembre de 2026, existe un 69% de probabilidad de que se produzca un fenómeno histórico que superaría la intensidad de los fenómenos de El Niño anteriores, que se remontan a 1950″, advirtió el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos.

La NOAA aclaró que el hecho de que El Niño vaya a ser de mayor intensidad, esto no necesariamente resultará en afectaciones mucho peores que las que se han registrado en años anteriores. Por otro lado, algunos señalan que la última ocasión que se produjo un evento de este tipo tan fuerte, alrededor de 4% de la población falleció.