Derrame de petróleo afecta costas iraníes; desata disputa sobre su origen

Derrame de petróleo en el Estrecho de Ormuz

Un derrame de petróleo alcanzó zonas costeras y marítimas de la provincia Hormozgan, Irán, en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, en medio de versiones encontradas sobre el origen de la contaminación y la responsabilidad por los daños ambientales.

Las autoridades iraníes informaron que trabajan en las labores de contención y limpieza, mientras organismos especializados en seguimiento marítimo vincularon el vertido con un buque atacado por fuerzas iraníes días antes.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, puntualizó inicialmente a un buque granelero extranjero como posible fuente de la contaminación. Sin embargo, la plataforma TankerTrackers.com identificó al Minoan Pioneer como el posible punto de origen del derrame.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la plataforma, el buque fue atacado por fuerzas iraníes el pasado 3 de agosto, cuando se encontraba en aguas de Omán.

Imágenes satelitales muestran una extensa mancha de hidrocarburos desplazándose hacia el este, en dirección a la isla iraní de Qeshm. Parte del petróleo habría llegado a las inmediaciones de Shib Deraz, localidad ubicada en la costa de la isla.

Las autoridades ambientales de Hormozgan estimaron que alrededor de ocho acres de superficie costera resultaron afectados, mientras que otros 22 acres de aguas marinas presentan contaminación.

Irán cuestiona responsabilidad

El gobierno iraní no ha reconocido públicamente que el derrame esté relacionado con el ataque contra el Minoan Pioneer. Baqaei, en cambio, atribuyó el deterioro ambiental del Golfo Pérsico y del mar de Omán a décadas de actividades extranjeras.

En una publicación en la plataforma X, el funcionario cuestionó quién debe asumir los costos derivados de los daños ambientales acumulados en la región. Entre los posibles responsables mencionó a países consumidores de petróleo, compañías aseguradoras y gobiernos que participan en operaciones militares.

Irán ha condicionado la reapertura del estratégico paso a la obtención de compensaciones por los daños que adjudica a Estados Unidos y sus aliados. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha rechazado las exigencias iraníes y afirma que Washington mantiene el control del estrecho.

Las restricciones y los riesgos asociados al conflicto han reducido el tránsito marítimo en la zona. Según datos de seguimiento de embarcaciones, durante la última semana circularon menos de 12 barcos diarios por el área.

La contaminación de las aguas se suma así a las tensiones militares y económicas que rodean al estrecho de Ormuz, mientras continúa la disputa sobre el origen del vertido y quién deberá asumir los costos de sus consecuencias ambientales.

La Crónica de Hoy 2026