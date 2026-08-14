OTAN derriba dron en Letonia por ataque ucraniano contra puerto ruso en Báltico

OTAN derriba dron sobre Letonia

Un caza Eurofighter italiano derribó este viernes un dron que ingresó en el espacio aéreo de Letonia después de ser presuntamente desviado por medidas de guerra electrónica rusas, en un incidente que involucró a aeronaves de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y que se produjo horas después de un ataque masivo de Ucrania contra el puerto ruso de Ust-Luga, en el mar Báltico.

La alerta en Letonia se activó alrededor de las 4:00 hora local, lo cual dos Eurofighter italianos despegaron de emergencia como parte de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN. Uno de ellos derribó el aparato en la región de Balvi, en el noreste del país, informó la portavoz de la Alianza, Allison Hart, a la agencia EFE. También fueron movilizados dos cazas F-16 de Turquía.

Tras el derribo, varias decenas de integrantes de la Guardia Nacional de Letonia comenzaron la búsqueda de los fragmentos del dron para determinar su procedencia.

Las Fuerzas Armadas letonas señalaron que el aparato habría sido desviado de su trayectoria debido a medidas de guerra electrónica empleadas por Rusia. El ministro de Defensa de Letonia, Raivis Melnis, explicó que la decisión de destruirlo se tomó para evitar que representara un riesgo para la población.

Por su parte, el jefe del Centro de Gestión de Crisis de Lituania, Vilmantas Vitkauskas, consideró que el dron posiblemente pertenecía a Ucrania. Según declaraciones registradas por la radiotelevisión pública Lithuanian National Television and Radio (LRT), el aparato habría sido afectado por sistemas de guerra electrónica rusos, se habría desviado de su trayectoria y posteriormente ingresado en territorio de la OTAN, presuntamente desde Bielorrusia.

Los tres países bálticos han registrado en los últimos meses diversos incidentes relacionados con drones e incursiones en su espacio aéreo, debido a los constantes ataques ucranianos contra objetivos ubicados en territorio ruso.

Con información de EFE

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