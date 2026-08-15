Marruecos impide que 148 migrantes crucen a España

Marruecos frena intento de migración

De acuerdo con información proporcionada a la agencia EFE por fuentes de Seguridad, las fuerzas de seguridad de Marruecos interceptaron a 148 migrantes que intentaban cruzar de manera irregular desde Fnideq, conocida como Castillejos, hacia Ceuta.

La intervención tuvo lugar en una zona de colinas ubicada aproximadamente a 3 kilómetros de la frontera con España, donde se concentraron cientos de migrantes con la intención de realizar un cruce masivo hacia la ciudad autónoma.

Los agentes marroquíes desplegaron un operativo que estuvo conformado por helicópteros, drones y perros policía. Durante las acciones para dispersar a los grupos se utilizaron gases lacrimógenos.

Según las autoridades, de las personas interceptadas, 128 procedían de países del África subsahariana y 20 eran de nacionalidad marroquí.

Refuerzan vigilancia en la frontera

El operativo se suma a las acciones desplegadas durante los últimos días para contener los intentos de migración en dicha zona fronteriza, considerada uno de los principales puntos de acceso hacia España desde el norte de África.

Las autoridades marroquíes expusieron que 61 personas han sido detenidas en operaciones recientes de la Dirección General de la Seguridad Nacional por su presunta participación en la difusión o promoción, a través de redes sociales, de llamados a realizar cruces migratorios.

Con información de EFE

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