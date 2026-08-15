Terremoto de 7.7 deja al menos 47 muertos y 2 mil evacuados en Indonesia

Terremoto en Indonesia

Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió este sábado la isla indonesia de Flores y dejó al menos 47 personas fallecidas, más de un centenar de viviendas dañadas y alrededor de 2 mil habitantes evacuados, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico transcurrió cerca de las 06:00 hora local y tuvo su epicentro aproximadamente 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad con mayor población de Flores. El sismo se registró a una profundidad de 10 kilómetros.

El mayor número de víctimas se concentra en los distritos de Manggarai, con 24 fallecidos, y Manggarai Oriental, con 17. De igual manera, se reportaron tres muertes en Sikka y una en cada uno de los distritos de Ngada, Ende y Manggarai Occidental.

Hasta el momento, las autoridades no han informado una cifra oficial de personas heridas o desaparecidas.

Daños en viviendas y hospitales

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) informó que más de 100 viviendas resultaron afectadas y que se produjeron deslizamientos de tierra en distintos puntos de Flores.

El aeropuerto de Komodo, utilizado principalmente por turistas que visitan la región, registró afectaciones, aunque el ministro de Transportes, Dudy Purwagandhi, confirmó que sigue en funcionamiento.

La intensidad del sismo obligó a hospitales de la zona a desalojar temporalmente a sus pacientes hacia espacios exteriores. Oche Seko, portavoz de la Agencia de Gestión de Desastres Local, señaló que los centros médicos no cuentan con suficientes tiendas de campaña para atender a las personas evacuadas.

Activan y cancelan alerta de tsunami

El terremoto provocó la activación de una alerta temprana de tsunami debido a su magnitud y ubicación. La advertencia fue retirada tiempo después.

Sin embargo, el movimiento generó olas de hasta aproximadamente un metro de altura en el distrito de Ende, donde algunas viviendas resultaron inundadas.

Cerca de 2 mil personas fueron trasladadas desde zonas costeras como medida preventiva ante el riesgo de nuevas olas.

Las autoridades mantienen las operaciones de emergencia y evalúan la magnitud de los daños en la isla, en lo que continúan las labores para localizar posibles víctimas entre las estructuras afectadas.

La Crónica de Hoy 2026