Terremoto de magnitud sacudió Andalucía; dejó daños materiales en Granada

Sismo en España deja afectaciones en Granada

Un terremoto de magnitud 5 sacudió durante la madrugada de este sábado en el sur de España, con epicentro en el municipio de Alhendín, en la provincia de Granada, Andalucía. El movimiento ocasionó daños materiales en distintos puntos de la región, aunque hasta el momento no se reportan personas heridas.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) informó que el sismo se registró a las 01:04 hora local y tuvo una profundidad de dos kilómetros. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó una magnitud de 5.2 para el movimiento.

La intensidad del temblor obligó al gobierno de Andalucía a activar la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico. El movimiento fue percibido en prácticamente toda la comunidad autónoma, con excepción de las provincias de Huelva y Cádiz.

Mientras tanto, el servicio de emergencias recibió más de 80 llamadas relacionadas con el sismo.

Reportan daños en edificios

En el área metropolitana de Granada se registraron desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados.

El gobierno de Granada resaltó que, hasta el momento, no se han detectado daños estructurales graves o afectaciones generalizadas en los edificios. No obstante, persisten las inspecciones, especialmente en inmuebles considerados vulnerables.

En tanto, autoridades de Granada anunciaron que convocarán de manera urgente a un comité de técnicos para revisar las condiciones de los inmuebles afectados y determinar si existe algún riesgo para sus habitantes.

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