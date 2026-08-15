Tiroteo en Universidad de Virginia en EU deja cinco heridos

Universidad de Virginia

La Universidad Estatal de Virginia (VSU), en Estados Unidos, informó que, al menos cinco personas resultaron heridas por disparos durante la madrugada de este sábado en las inmediaciones de las residencias universitarias.

El ataque ocurrió alrededor de las 01:28 hora local y dejó a cinco personas con heridas de bala. Todas fueron trasladadas a un hospital; cuatro presentan lesiones de carácter leve, mientras que una permanece en estado crítico.

La universidad indicó que en el incidente participaron varios tiradores. Actualmente no se ha informado si alguno de ellos fue identificado o detenido.

Mantienen operativo de seguridad

Luego del tiroteo, la policía estableció un cierre de emergencia en las instalaciones de la universidad como medida preventiva. El bloqueo fue levantado durante la mañana, aunque las autoridades mantienen la presencia policial dentro del campus para continuar con las investigaciones.

Las fuerzas de seguridad solicitaron la colaboración de estudiantes, trabajadores y ciudadanos que pudieran contar con información relacionada con el ataque. Las autoridades reiteraron que proporcionarán nuevos detalles conforme avance la investigación.

El tiroteo se integra a la lista de incidentes con armas de fuego registrados en Estados Unidos durante este año. Según datos del Gun Violence Archive, más de 500 tiroteos masivos han ocurrido en el país en lo que va del año.

Con información de EFE

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