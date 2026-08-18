Alertan en EU por ISO, la droga 100 veces más potente que el fentanilo: ¿Qué es y quién la está produciendo?

Isotonitazeno Droga sintética más potente que la morfina y el fentanilo. (Pexels)

Una droga sintética ha causado estragos en Estados Unidos debido a su fuerte potencia y dificultad para detectar. Señalan a cárteles mexicanos como principales productores.

¿Qué es el ISO, droga más potente que el fentanilo?

El isotonitazeno, conocido como ISO, es un analgésico opioide que de la clase nitazeno, drogas sintetizadas durante la década de 1950 y cuyo uso médico se descartó. Actúa de la misma forma que otros opioides benzimidazoles, uniéndose a los receptores opioides mu del cerebro y alterando el sistema nervioso central. Se le puede conseguir en forma de polvo, cristales o tabletas.

Esta sustancia es hasta 100 veces más fuerte que el fentanilo, el cual a su vez es 100 veces más potente que la morfina y ha resultado en miles de muertes al año desde su proliferación en el mercado de drogas. Algunos de los efectos adversos que provoca el ISO incluyen picazón, nausea, paro respiratorio y muerte por sobredosis.

El ISO pertenece a las denominadas “drogas de diseñador” o drogas sintética, es decir, sustancias análogas diseñadas para asemejar los efectos de una fármaco existente. Este tipo de sustancias no aparecen en exámenes toxicológicos rutinarios y, por lo tanto, son más difíciles de detectar y combatir.

En el caso del ISO, se identificó por primera vez en el mercado negro europeo durante 2019. En meses recientes se ha percibido un incremento en muertes relacionadas a su uso, particularmente en Estados Unidos.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó sobre el aumento en el consumo de esta y otras drogas sintéticas, la cuales representan una amenaza a la salud.

“La creciente disponibilidad en el mercado de nuevos opioides sintéticos como el fentanilo y sus análogos, los nitazenos y las orfinas, sugiere que los traficantes están buscando alternativas a la heroína. Un alejamiento de los opiáceos de origen vegetal hacia los sintéticos podría provocar un cambio permanente en el mercado mundial de opioides, con repercusiones en la forma en que se consumen estas drogas y en los daños que conllevan”, detalló la agencia.

Agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) han identificado a el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa como los principales responsables en la distribución de esta y otras drogas sintéticas, la cuales producen en laboratorios canadienses.