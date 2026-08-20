Canal de Panamá reduce tránsito diario de buques de 36 a 32 para enfrentar fenómeno de El Niño

Tránsito de buques de carga por el Canal de Panamá (EFE)

El Canal de Panamá anunció este jueves que restringirá a 32, de un promedio de 36, el tránsito de buques diarios, una medida que se suma a la reducción del calado ya vigente, con el propósito de afrontar la sequía derivada de un fenómeno de El Niño, que azotó fuerte este año y que puede prolongarse hasta el 2027.

El Canal de Panamá, operativo desde 1914 y con una ampliación en servicio desde 2016, es el único de agua dulce del mundo. Lo alimentan los lagos artificiales de Gatún (1913) y Alhajuela (1935).

En un comunicado, la vía por la que pasa entre el 3% y el 5% del comercio mundial informó que a partir del próximo 3 de septiembre “el número de cupos diarios disponibles en las esclusas Neopanamax (la ampliación) se ajustará a nueve”, de un promedio de 10, “mientras en las esclusas Panamax (las centenarias) serán de 25”, frente las 26 habituales, lo que suma un total de 34 tránsitos diarios a partir de esa fecha.

“Asimismo, a partir del 15 de septiembre de 2026, el número de cupos diarios disponibles en las esclusas Panamax se ajustará a 23”, lo que dejará para esa fecha un total de 32 tránsitos diarios, dijo la administración del paso navegable que une el Atlántico con el Pacífico y tiene a EU como principal usuario.

“Las condiciones actuales de la cuenca, incluyendo precipitaciones inferiores a las previstas en la cuenca hidrográfica del Canal, requieren acciones adicionales para respaldar la sostenibilidad a largo plazo de las operaciones de tránsito”, indicó la administración de la vía en su comunicado.

El anuncio de la restricción de los tránsitos se suma a la reducción del calado (la parte sumergida del barco) ya en vigor en la ampliación mediante un cronograma, aunque este jueves el Canal notificó el retraso de alguna de las fechas establecidas.

La entrada en vigor del calado de 48 pies o 14.63 metros prevista para el próximo 26 de agosto se aplazó hasta el 2 de septiembre, y la de 47.5 pies o 14.48 metros establecida para el 3 de septiembre quedó para el 1 de octubre.

La gestión del calado está vinculado al nivel del lago Gatún, que cuando está en condiciones óptimas, es decir, en 89 pies o 26.11 metros, permite que la ampliación ofrezca su máximo encaje, que es de 50 pies.

Tiempos de espera y ajuste en los cupos de subastas

El Canal pidió a sus clientes tomar en cuenta que la reducción de tránsitos diarios “podría incrementar los tiempos de espera para las embarcaciones que lleguen a la vía acuática sin una reserva confirmada”, y recomendó que utilicen las opciones de reserva disponibles para evitar retrasos prolongados.

El paso navegable ofrece un sistema de reservas para el tránsito y uno de subastas para aquellos buques sin un cruce programado con antelación.

En el 2023, con un fenómeno El Niño fuerte, el Canal se congestionó en medio de una restricción de tránsitos que los dejó en 22 diarios en noviembre de aquel año.

Ahora, la demanda de cruces por el Canal ha crecido impulsada por la incertidumbre del mercado ante la crisis en Oriente Medio, lo que ha disparado el precio de las subastas por encima del millón de dólares por un cupo. Ha habido casos de un pago de hasta 4 millones por un tránsito de última hora.

En este contexto, el Canal “ajustará temporalmente la oferta de sus cupos diarios de subasta”, con el fin de “promover un proceso de asignación más equitativo que refleje mejor la composición del mercado, incluyendo los distintos tipos de carga y las características de los diferentes segmentos”.

El Canal atiende principalmente las rutas de la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EU-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica. Pasa todo tipo de carga, desde granos, hasta vehículos pasando por gas natural licuado y otros energéticos.