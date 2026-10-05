¿Quiénes son David Ellison e Ynon Kreiz? Los nuevos directores al mando de Skydance

Skydance Productions La nueva compañía que nació de la fusión entre Paramount y Warner Bros. anunció los altos ejecutivos que estarán a la cabeza: David Ellison e Ynon Kreiz.

Este lunes 5 de octubre, se ha anunciado al equipo directivo que estará al mando de Skydance Productions, el nuevo conglomerado que nace de la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery tras una larga carrera de obstáculos superados y un acuerdo por cerrarse el día de mañana, martes 6 de octubre de 2026.

La nueva compañía estará encabezada por David Ellison, productor de cine y director ejecutivo de Paramount, y Ynon Kreiz, exdirector ejecutivo de Mattel.

David Ellison: ¿quién es y cuál es su trayectoria?

David es el hijo del también millonario Larry Ellison, quien se consolidó en el negocio de la tecnología tras dominar el terreno de las bases de datos y la computación en la nube como cofundador de la empresa de software Oracle.

En 2010, David Ellison fundó su propio estudio, Skydance, donde produjo películas de éxito como Misión Imposible y Guerra Mundial Z, impulsando la compañía hacia la televisión, los videojuegos y los deportes.

Más adelante, gracias al avance empresarial de Ellison padre de quien recibió ayuda, David Ellison logró cerrar la compra de Paramount en 2024, pagando la suma de 8.000 mil millones de dólares y con el resultado de una fusión que dio luz a una corporación global de medios y entretenimiento: Paramount Skydance.

Today, Ynon and I are proud to introduce the Skydance leadership team — a group of creators, operators and visionaries united by a belief in the power of story. https://t.co/C1aIByKO0e — David Ellison (@davidellison) October 5, 2026

Antes de convertirse en CEO de la compañía adquirida, David Ellison estudió cine en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California (USC), pero a los 22 años abandonó sus estudios para financiar su propia carrera en la industria del cine, inspirado por Steve Jobs.

Ellison hijo fue nominado al Oscar por haber producido Top Gun: Maverick, además de que participó como actor en filmes como Flyboys y American Boy presenta: hoyo en uno.

A pesar de que el nombre de su primera productora fue retomado para el nuevo gigante global de medios y entretenimiento, Ellison aseguró que Skydance Productions “honrará lo que hace especial a Paramount y Warner Bros., brindando a ambos estudios la oportunidad de crecer”.

¿Quién es Ynon Kreiz, co-CEO de Skydance Productions?

Ynon Kreiz, quien fue anunciado formalmente este lunes 5 de octubre como codirector ejecutivo de la nueva compañía Skydance Productions, es un empresario israelí-británico-estadounidense reconocido por su trayectoria en la industria de los medios, el entretenimiento y las marcas de consumo.

Kreiz cuenta con un historial empreserial enfocado en la maximización comercial del contenido y el licenciamiento de marcas, por lo que una de sus funciones principales en el nuevo conglomerado será supervisar las operaciones diarias y liderar la integración de las empresas fusionadas para superar la deuda de 79 mil millones de dólares.

“Creo en adentrarse en situaciones complicadas e intentar encontrar la manera de crear o hallar ese modelo económico que genere valor”, declaró el ahora codirector ejecutivo de Skydance Productions.

Kreiz fue presidente de Mattel durante el periodo 2018-2026, un mandato de ocho años en el que reestructuró la deuda de la empresa e impulsó la división Mattel Films, cuyo mayor hito fue el lanzamiento de Barbie (2023) con Greta Gerwig a cargo de la dirección y Margot Robbie en el protagólnico; la producción superó los 1,400 millones de dólares en la taquilla global.

“Estos líderes aportan décadas de experiencia en la creación y gestión de franquicias emblemáticas, una visión creativa audaz y un compromiso compartido para lograr la misión declarada de la compañía”, señaló el anuncio oficial del equipo directivo, destacando el objetivo que Skydance Productions posee de convertirse en “la empresa global de medios y entretenimiento de la próxima generación”, priorizando la estrategia a largo plazo y la visión creativa.