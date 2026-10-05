El nuevo negocio de los adolescentes de EU: así le venden armas a los cárteles mexicanos, revela el NYT

Venta de armas Desde 2017 a 2025, las autoridades han identificado al menos 11 mil jóvenes dentro del esquema de venta de armas a grupos del crimen organizado en México.

Cada año, cientos de miles de armas cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos a México compradas por grupos del crimen organizado en una práctica que continúa con una tendencia creciente. Ahora, una investigación del New York Times revela una red operada por adolescentes para llevar a cabo estas transacciones con diferentes cárteles.

Adolescentes de EU irrumpen en el negocio de venta de armas al Crimen Organizado

De acuerdo con información del propio gobierno federal de los Estados Unidos, se estima que hay aproximadamente 11 mil jóvenes que fueron identificados entre 2017 y 2021 por vender armas a grupos del crimen organizado, particularmente en las fronteras de Arizona, California, Texas y Nuevo México, donde se concentra la mayor cantidad de esta actividad.

La razón por la que menores de edad son utilizados de esta forma es porque sus sentencias y sanciones por incurrir en este tipo de actividades son menores a las de quienes cuentan ya con la mayoría de edad. Además, representa una forma de recaudar dinero rápidamente. Además, no están afiliados a ningún grupo específico, sino que las venden al mejor postor disponible.

Según el testimonio de un exagente de investigación de Seguridad Nacional recopilado por el NYT, la legislación y la facilidad para acceder a las armas en estos estados ha dejado espacio para que al menos 200 mil armas al año crucen la frontera de forma ilegal de los Estados Unidos a México, dando mayor potencia a los grupos del crimen organizado para continuar su violenta lucha por el control de territorios dentro del país y expandirse de forma internacional.

¿Cómo venden los adolescentes de Estados Unidos las armas al Crimen Organizado?

El reportaje del NYT detalla que la comunicación entre los adolescentes estadounidenses y los miembros de los grupos criminales ocurre casi siempre a través de chats encriptados de WhatsApp o de Telegram a pesar de las políticas de Meta que prohíben estrictamente la venta ilegal de armas.

Algunas de estas armas son conseguidas de forma legal, pero se utilizan facturas falsas para poder inflar los precios y venderlas más caras a los grupos criminales. Algunas otras se obtienen irrumpiendo en hogares o en vehículos. También, se les quita el número de serie para volverse más difíciles de rastrear.

De acuerdo con datos del gobierno Federal Mexicano, se estima que aproximadamente el 70% de las armas que son utilizadas por parte de grupos del crimen organizado en nuestro país provienen ilegalmente de los Estados Unidos y son utilizadas para cometer crímenes violentos en la lucha de estos sectores por el control territorial.