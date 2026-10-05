Fuerzas leales al Gobierno yemení recuperan el puerto de Moca en plena ofensiva contra los hutíes

Guerra civil en Yemen El puerto estratégico de Moca, en el mar Rojo, cerca del estrecho de Bab el Mandeb

Las fuerzas leales al Gobierno yemení —armado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos— lograron este lunes hacerse con el control de Moca, puerto estratégico en el mar Rojo, en medio de su gran ofensiva contra los hutíes, un mes después de que los rebeldes chiíes armados por Irán tomaran ese enclave en el estrecho de Bab el Mandeb, paso obligatorio de los petroleros que transportan crudo desde el golfo Pérsico a Europa a través del canal de Suez.

Las Fuerzas Escudo de la Patria, las Brigadas de los Gigantes y la Resistencia de Tihama, fuerzas leales al Gobierno reconocido internacionalmente, se hicieron con el control de la ciudad tras “intensos enfrentamientos” con los rebeldes hutíes, que controlan la mitad occidental de Yemen, incluida la capital, Saná.

Los combates se desarrollaron en distintos puntos de los alrededores de Moca, implicaron el uso de diversos tipos de armamento y causaron bajas, tanto muertos como heridos, entre las filas de los hutíes, además de la captura de algunos miembros y la huida de otros, indicó la agencia oficial SABA sin dar cifras.

Asimismo, apuntó que las fuerzas continúan persiguiendo a los hutíes y peinando las zonas, barrios e instalaciones liberados y asegurados para eliminar cualquier remanente hutí.

Ofensiva neutralizada

Moca cayó en manos de los hutíes el 10 de septiembre después de una ofensiva rápida en la costa occidental de Yemen. Dicha captura había sido uno de los avances territoriales más significativos de los insurgentes desde la tregua de 2022 en el conflicto yemení, otorgándoles una posición cercana a Bab al Mandeb, un punto crítico para la navegación internacional.

Su toma en septiembre permitió a los hutíes ampliar su presencia en los accesos al estrecho y amenazó las líneas de suministro gubernamentales que conectan la costa con las ciudades de Taiz, en el interior, y Adén, el mayor puerto en el sur del país, convertido en la capital provisional del Gobierno yemení, tras la caída de Saná en manos de los hutíes en 2014.

Objetivo: reconquistar Saná

El general de división Majid al Nuzaili, portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, anunció tras la reconquista de Moca que la gran ofensiva que comenzó el domingo tiene como objetivo final recuperar precisamente la capital de Yemen, así como el control del estrecho de Bab al Mandeb, desde donde los hutíes han secuestrado barcos en los últimos años, acusados de comerciar con Israel.

Nuzaili anunció este lunes el inicio de un “ataque estratégico” contra Saná, como parte de un “avance relámpago” tan solo un día después de que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente anunciara el inicio de una amplia campaña para recuperar el territorio controlado por los hutíes y restaurar la autoridad estatal, a la que hoy ha bautizado como “Amanecer del Yemen”, con el apoyo de la coalición militar de países suníes capitaneada por el reino saudí.