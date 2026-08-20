Masacre rusa en Kiev: 15 muertos tras noche de bombardeo masivo

Bombardeo en Kiev Una mujer se aferra al cadáver de un familiar muerto por el bombardeo masivo ruso sobre Kiev (EFE)

Nueva matanza de civiles ucranianos a manos de los invasores rusos. La madrugada de este jueves fue una de las más sangrientas que ha sufrido Kiev desde que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, decidió invadir la exrepública soviética en febrero de 2022, alegando que está gobernada por «neonazis».

La cifra de muertos por el ataque masivo combinado de misiles y drones, lanzado por Rusia contra la capital, ascendió a quince, que se suman a los más de 16 mil civiles y a las más de 70 mil bajas entre civiles y soldados ucranianos caídos en combate.

«Según datos de los servicios médicos, ya son 15 los muertos en Kiev como consecuencia del ataque masivo del enemigo contra la capital», indicó en Telegram el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, mientras el Servicio Estatal de Situaciones de Emergencia cifró el número de heridos en 39.

Causar el mayor daño posible

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció en redes sociales el ataque masivo que los rusos «llevaban preparando desde hace tiempo» y en el que combinaron diferentes tipos de munición balística, misiles de crucero y drones «para causar el mayor daño posible a la infraestructura civil».

Precisó que en Kiev resultaron dañados edificios residenciales, entre ellos uno de varias plantas en el que las superiores quedaron destruidas, así como un hospital infantil y una escuela.

Rusia empleó en su ataque combinado contra territorio ucraniano un número no especificado de misiles balísticos Onyx, Zircon, Iskander-M y S-400. Además, lanzó 36 misiles de crucero Iskander, ocho misiles de crucero Kalibr y dos misiles de crucero Banderol, además de 168 drones, según informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Por su parte, la empresa energética DTEK informó de que ya se ha podido restablecer el suministro eléctrico en los 90 000 hogares que se habían quedado sin luz por el ataque masivo.

Está perdiendo la guerra que inició

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó a Rusia de atacar objetivos civiles en represalia por estar perdiendo la guerra y afirmó que la Unión Europea (UE) y sus socios trabajan para asegurar que Ucrania cuente con las capacidades para prevenir más muertes.

«Rusia está perdiendo la guerra que inició. Y está respondiendo con ataques a civiles e infraestructura civil. Estamos trabajando con los Estados miembros y nuestros socios para apoyar las capacidades antibalísticas de Ucrania. Para que Ucrania tenga los medios para prevenir la pérdida de vidas. Es la prioridad más urgente», dijo Von der Leyen en una red social.

Rusia debe rendir cuentas

La ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, condenó el ataque masivo ruso de esta noche contra la capital ucraniana, Kiev, y exigió que el Kremlin y sus líderes rendan cuentas por los daños que han causado los bombardeos de Rusia contra objetivos civiles.

Valtonen denunció en la red social X que la ofensiva aérea rusa de la pasada noche contra la región de Kiev alcanzó zonas residenciales y un hospital infantil, dejando al menos 13 muertos.

«Disparar decenas de misiles y drones contra la población civil y las infraestructuras civiles no es el camino hacia la paz. Rusia y sus dirigentes deben rendir cuentas por la guerra de agresión y los daños que ha causado», afirmó Valtonen, quien reafirmó el apoyo de su país a Ucrania.

Finlandia es el segundo país europeo con más kilómetros de frontera con Rusia, 1340, solo por detrás precisamente de Ucrania, con 1974 kilómetros de frontera común.

El 4 de abril de 2023, el país nórdico decidió romper su tradicional neutralidad y se unió al paraguas defensivo de la OTAN por vía urgente, luego de comprobar la agresividad expansionista de Putin.