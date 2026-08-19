Arrestan a Meliza Campos en Miami, creadora de contenido que provocó un incendio en su casa e infligió quemaduras a sus hijas

Meliza Campos Mujer de Miami arrestada por poner en peligro a sus hijas. (Instagram)

La influencer y agente inmobiliaria Meliza Campos fue arrestada por las autoridades de Miami después de que se filmara vertiendo cera caliente sobre sus hijas e iniciando un incendio en su hogar.

¿Por qué arrestaron a la influencer Meliza Campos?

Meliza Campos Sánchez es una agente de bienes raíces que subía a su cuenta de Instagram contenido sobre su trabajo, así como también fotos de su vida personal. Se describía en su perfil como agente inmobiliaria “sin filtros” que ayudaba a ”mujeres a construir patrimonio y confianza”.

El domingo 16 de agosto, la creadora de contenido grabó dos videos en los que pone en peligro a sus dos hijas, de 3 y 6 años cada una.

En una de las grabaciones se puede ver cómo la madre insta a sus hijas a que permitan que ella les vierta cera caliente en las manos. Campos les muestra que ya lo hizo en su propio cuerpo e insiste a su hija mayor, quien se encuentra llorando, que la deje hacer lo mismo con ella. “No puedes tener miedo. Prométeme que nunca vas a tener miedo”, le dice a su hija. Ante la negativa de la hija mayor, Campos torna su atención a la menor, de quien toma la mano y deja caer cera sobre ella. La hija se muestra visiblemente herida por la acción. “A ti nadie te va a poder hacer daño”, dice Campos mientras lleva a cabo el acto. En la descripción de la publicación, la cual todavía se encuentra en su cuenta activa, se lee “Nada ni nadie me toca a mis hijas. Que triste todo esto no es juego. Es real. No confíen ni en los padres de sus hijas”.

En otro video que subió a sus historias, Capos baila, se vierte cera caliente sobre el pecho y derrama un líquido sobre una pila de ropa en el piso de su cocina, la cual procede a prender en llamas con un encendedor, provocando un incendio considerable.

Personas que conocían a su marido, Yusniel Cue, le alertaron de las publicaciones y fue él quien contactó a la policía, aunque los bomberos ya habían acudido a la escena del crimen para apagar el fuego. El cónyuge informó que él y Campos pasaban por un periodo difícil en su matrimonio y que una semana atrás se había puesto en contacto con la oficina del sheriff debido a que sentía preocupación por sus hijas. El marido se quedaba con sus padres durante el suceso.

Meliza Campos enfrenta cargos por incendio provocado, abuso y negligencia infantil. La creadora de contenido se encuentra detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.