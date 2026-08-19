Corea del Norte desmiente a Trump: No hay acuerdos entre ambas naciones con relación a Corea del Sur

Kim Jong-un Hermana del dictador norcoreano emite comunicado sobre declaraciones de Trump. (EFE)

Después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump presumiera su buena relación con Kim Jong-un, líder norcoreano, con la intención de amedrentar a Corea del Sur, el país comunista asiático emitió un comunicado con respecto a su postura en el asunto.

¿Qué dijo Trump sobre Corea del Norte y cómo respondió el país liderado por Kim Jong-un?

Ante la negativa del gobierno de Lee Jae-myung a involucrarse en la guerra contra Irán, Trump ordenó reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y presumió su relación con Kim Jong-un líder de Corea del Norte. “Dada mi excelente relación con Kim Jong-un, de Corea del Norte, no estoy satisfecho con el hecho de que Estados Unidos haya acordado hace tiempo participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur”, escribió Trump en Truth Social. También dijo no estar de acuerdo con la postura “hostil” de Corea del Sur hacia su vecino del norte, que afirma “se ha mostrado respetuoso y sin intenciones amenazantes”.

Corea del Norte respondió a los comentarios del presidente estadounidense en una nota publicada en su diario oficial, KCNA. “La relación entre ambos líderes sigue siendo excelente”, declaró Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, en el comunicado. Sin embargo, aclaró que no están interesados en el conflicto y que reducir los ejercicios militares no quita que estos sigan siendo “provocadores y agresivos” contra su país. “Si la parte estadounidense intenta presentar su decisión como una especie de ‘acto de buena voluntad’, no obtendrá la respuesta que desea”, informó la directora del departamento de Asuntos Generales.

A su vez, el mandatario estadounidense dijo esta mañana a la prensa que prevé reunirse este año con el presidente de Corea del Norte.