Señalan a Amazon por comprar libros antiguos para entrenar a la IA y luego destruirlos

Libros son destruidos en un almacén de Amazon La empresa destruye los libros después de escanearlos como entrenamiento para la IA, según reveló la investigación de 404 Media.

El medio de comunicación digital independiente, 404 Media, investigó un pedido inusual de aproximadamente 1,000 libros que, sospecharon, tendría por destino un centro de Inteligencia Artificial.

Al rastrear el envío en colaboración con la editorial, dieron con un almacén de Amazon en Las Vegas, Nevada, donde los libros son destruidos después de ser escaneados como entrenamiento para la IA. De acuerdo con la investigación, los indicios de estos envíos inusuales de libros se remontan al 2024.

Amazon destruye libros físicos tras escanearlos para entrenar a la IA

Esta semana se dio a conocer que la empresa de tecnología estadounidense y líder en el comercio en línea, Amazon, realiza pedidos inusuales de libros antiguos que escanea para entrenar a la Inteligencia Artificial, posteriormente, los libros son destruidos por el almacén.

Tal práctica ha tomado relevancia entre los centros de IA desde que Anthropic recibió una demanda por utilizar equipos industriales para recortar las páginas de millones de libros y escanearlas antes de desecharlas. No obstante, dado que un juez dictaminó el acto como “transformador”, detallando que no infringía las leyes de derechos de autor, las librerías comenzaron a recibir pedidos inusuales de libros que —sospecharon— tendrían el mismo destino.

De esta forma, una librería detectó el pedido de 1,000 libros realizado a través de Biblio, un mercado en línea de libros usados ​​y raros, por lo que la editorial —en colaboración con 404 Media— instaló un AirTag dentro de uno de los ejemplares y lo siguió hasta el almacén LAS8 de Amazon en North Las Vegas.

En este sitio, el medio independiente dio con una operación llamada VGT3, cuyo logo es un T-Rex que está a punto de devorar un libro que sostiene en su extremidad superior.

“Trabajo en VGT3 aquí en Las Vegas, y lo único que hacemos es escanear libros”, escribió uno de los empleados del almacén en un foro para trabajadores de Amazon, según lo detalla 404 Media. “A algunos se les asigna cortar libros, y otros van a recepción donde reciben los ejemplares y escanean los códigos de barras”, continuó el empleado en su explicación.

Aparentemente, recortar los lomos de los libros es una cuestión de velocidad y costo, ya que esto permite escanear rápidamente las páginas, destruyéndolas en el proceso.

Detectan patrones en los pedidos de libros para centros de IA: “sólo quieren el contenido como un montón de palabras unidas”

Desde la resolución del caso de Anthropic, las librerías han sospechado con frecuencia que sus ejemplares son utilizados para entrenar modelos de IA, especialmente cuando los pedidos de libros calzan con una serie de patrones detectados a lo largo de los últimos años:

El tamaño del pedido.

Selección aparentemente aleatoria.

Todos los libros solicitados cuentan con ISBN.

En su reportaje, 404 Media destaca este último punto. Considerando que trabajadores de Amazon presuntamente estén escanenado los ISBN de todos los libros que procesan en el almacén, la credibilidad a una teoría inquietante advertida por las librerías se refuerza: las empresas de Inteligencia Artificial están intentando escanear todos los libros impresos del mundo mediante la revisión de una lista de todos sus números de serie.

Por su parte, Inc. encontró indicios de que dichos envíos inusuales de libros estaban llegando al mismo almacén de Amazon en Las Vegas hace casi dos años, ya que vendedores reportaron el incremento de compra de libros de una misma cuenta; desde 48 a 68 pedidos requeridos en plena madrugada, hasta envíos solicitados “todos los días”.

“Hay diferentes tipos de valor”, compartió la librería con 404 Media, destacando los distintos significados que un libro posee para diversas personas: histórico, intelectual, sentimental. No obstante, sentenció: “A las empresas de IA no les importa. Sólo quieren el contenido como un montón de palabras unidas”.