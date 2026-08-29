Sanciones de EU golpean economía iraní

Irán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reconoció que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y las restricciones a los puertos y embarcaciones iraníes han provocado una disminución de entre 25 y 35 por ciento en las exportaciones e importaciones del país.

Pezeshkian advirtió que la presión económica podría agravarse si continúan las sanciones estadounidenses, en un contexto marcado por un fuerte incremento en los precios de productos básicos.

“Es evidente que tenemos problemas en la vida cotidiana de la gente”, declaró el mandatario iraní en una entrevista con la televisión estatal.

El presidente iraní alertó que “si las sanciones continúan, la inflación aumentará”.

Reveló que la inflación interanual alcanzó 87.9 por ciento en julio, mientras que el incremento en los precios de alimentos y bebidas llegó a 128 por ciento.

Asimismo, señaló que Irán debe “buscar rutas alternativas, comprar a precios más altos y transportarlos a un costo mayor”, lo que incrementa la presión sobre la economía nacional.

Las exportaciones de petróleo también han resentido las restricciones, aunque el presidente no proporcionó cifras sobre la disminución. No obstante, indicó que durante las semanas en que estuvo vigente el Memorando de Entendimiento firmado con Estados Unidos en junio, Irán exportó 90 millones de barriles de petróleo.

Las dificultades económicas se producen después de que EU reforzara su estrategia de presión sobre Irán. Estados Unidos puso en marcha esta semana la operación Paria Económico, con la intención de aumentar el aislamiento financiero de Irán.

A estas medidas se sumó el cerco impuesto por Estados Unidos en julio a puertos y embarcaciones iraníes, después de que Irán volviera a bloquear el estrecho de Ormuz.

El gobierno iraní ha rechazado las nuevas sanciones estadounidenses, a las que calificó como “terrorismo de Estado” y “guerra económica”, y llamó a otros países a no aplicar las medidas.

El deterioro de las condiciones económicas también ha incrementado el descontento social en Irán. En los últimos años se han registrado protestas relacionadas con el aumento del costo de vida y el desempeño económico del gobierno.

Con información de EFE

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