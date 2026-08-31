Al menos 11 muertos tras explosión en una fábrica de pirotecnia en la India

Una de las viviendas afectadas por la explosión de la fábrica de pirotecnia en India (EFE)

Al menos 11 personas murieron y cinco más resultaron heridas de gravedad este lunes tras una explosión en una fábrica de juegos pirotécnicos en el distrito de Kaushamni, estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, así lo anunciaron medios locales.

El magistrado del distrito, Amit Pal, precisó a la agencia local PTI que las víctimas mortales son vecinos de la fábrica y que fallecieron mientras recibían atención médica en el Hospital SRN de Prayagraj, lugar donde están siendo tratados los demás heridos.

“La información que hemos recibido es, sin duda, muy angustiosa y desgarradora. Varios miembros de una misma familia han perdido la vida hoy y una joven permanece ingresada en estado muy crítico”, declaró el vicejefe de Gobierno de Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya, a la agencia local IANS.

La fuerza de la explosión causó fuertes daños en al menos cinco casas cercanas. Las autoridades están removiendo escombros con ayuda de retroexcavadoras para buscar posibles personas atrapadas bajo los escombros.

El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias y anunció que el Gobierno daría 200 mil rupias a los familiares de cada fallecido, mientras que los heridos recibirán 50 mil rupias.

Según IANS, la fábrica estaría operando ilegalmente.

En abril, al menos 39 personas murieron en dos explosiones en fábricas de fuegos artificiales en los estados de Kerala y Tamil Nadu.

Estos accidentes relacionados con la manipulación de sustancias químicas o volátiles son recurrentes en la India, a menudo debido a la falta de infraestructuras adecuadas y a la laxitud en la aplicación de las normativas de seguridad industrial.