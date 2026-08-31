Renuncia Dan Driscoll, secretario del Ejército de EU

Dan Driscoll renunció a su cargo tras 18 meses en el puesto (@CoreNationNews/x)

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, renunció a su cargo tras 18 meses en el puesto, así lo informó la Casa Blanca este lunes, la salida más reciente de un alto líder militar en el gobierno del presidente Donald Trump.

Washington no dio ninguna razón para la partida de Driscoll, quien es amigo del vicepresidente JD Vance, pero se había reportado que existían tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Es el episodio más reciente de una serie de cambios en la cúpula militar, siendo el Ejército en particular el que ha experimentado mayor reestructuración.

“El secretario Driscoll ha sido sumamente eficaz para impulsar la agenda del presidente Trump de Hacer a Estados Unidos Fuerte de Nuevo en el Departamento del Ejército, al brindar un liderazgo sobresaliente durante operaciones militares históricas, restablecer el énfasis en la preparación y la letalidad, colaborar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, y más”, destacó en un comunicado Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

“El Ejército de Estados Unidos es más poderoso que nunca gracias a su trabajo junto al comandante en jefe (de las fuerzas armadas) y el secretario de Guerra”, agregó.

Un funcionario del Ejército compartió anonimamente que Driscoll presentó su renuncia. El funcionario no ofreció detalles adicionales. El Pentágono remitió las preguntas al Ejército.

Hegseth destituyó de forma repentina en abril al principal líder del servicio, el general Randy George. Por otro lado, el comandante del Ejército en Europa y África, el general Christopher Donahue, dejó el cargo inesperadamente en junio.

El general Christopher LaNeve, quien ha tenido un ascenso meteórico bajo Hegseth, ocupó el lugar de George como jefe interino del Estado Mayor del Ejército. Bajo LaNeve, el servicio está cancelando un programa de modernización de drones que Driscoll había promovido. Una unidad del Ejército con base en Europa estaba construyendo sus propios drones antes de que LaNeve le ordenara poner fin a esas labores y volver a ser un batallón de infantería tradicional, indicaron funcionarios en agosto.