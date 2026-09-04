Diez días después de la riada en Nepal, rescatan vivas a 2 personas en un túnel

hidroeléctrica, tras ser rescatado (EFE)

Riada en Nepal — Dos trabajadores de una Central hidroeléctrica fueron rescatados con vida este viernes de un túnel del proyecto Trishuli 3A, diez días después de las riadas que azotaron una amplia región de Nepal. Los dos supervivientes aseguraron que hay más personas vivas en el interior, informó el portavoz del Ejército nepalí, Raja Ram Basnet.

Información de agencias internacionales señalan que los supervivientes fueron identificados como Sanjay Sah, capataz mecánico y Kabir Maharjan, supervisor mecánico, quienes fueron evacuados después de que los equipos de rescate lograran penetrar en el túnel donde se encontraban y tras arduas labores para alcanzarlos y llegar a donde se encuentran otros trabajadores atrapados.

Las autoridades reportan que los dos hombres fueron localizados a unos 170 metros en el interior del túnel, según el portavoz del Ejército, Sah fue el primero en salir y posteriormente fue rescatado Maharjan.

Los equipos nepalíes habían escuchado previamente voces procedentes del interior, lo que llevó al Ejército y a la Policía Armada a intensificar las labores de rescate.

SE OYEN VOCES

Ram Neupane, diputado e ingeniero que participa en la operación, informó de que los rescatistas habían logrado incluso establecer una breve comunicación con las personas atrapadas.

atrapadas en la central hidroléctrica Trishuli 3A (EFE)

“El equipo de rescate ha recibido información de que se oyen voces humanas desde el interior. Los equipos de rescate del Ejército de Nepal y de la Policía Armada han entrado en el túnel y han intensificado la operación”, escribió Neupane en Facebook.

De acuerdo con el diputado, los equipos gritaron hacia el interior “no tengan miedo, estamos rescatándolos” y recibieron como respuesta un “de acuerdo”.

Videos difundidos por las autoridades nepalíes mostraban cómo Kabir Maharjan era izado desde un agujero en el suelo mientras los transeúntes vitoreaban, para luego ser bajado a una camilla. Su compañero, Sanjay Sah, fue sacado a hombros por un trabajador, con el rostro aún cubierto de barro, antes de que los médicos del ejército le colocaran una máscara de oxígeno y comprobaran sus signos vitales dentro de una tienda de rescate.

TESTIMONIO

Sah, un capataz mecánico, describió más tarde cómo se quedó atrás en una sala de control para ayudar a otros a escapar después de haber instado a sus compañeros a huir al enterarse de la noticia del desastre.

“Estaba en la sala de control, así que mi responsabilidad era salvar la vida de todos. Ante un accidente tan grave, no estaba bien que yo huyera”, afirmó en una grabación de video difundida por las autoridades nepalíes.

Sah contó a los equipos de rescate que pasó el tiempo recitando mantras mientras estuvo atrapado. Dijo que había estado en contacto con otras tres o cuatro personas en el túnel, mientras que otras podrían seguir con vida en las partes más profundas del mismo.

Uno de los trabajadores tras ser rescatado es valorado por personal del Ejército nepalí (EFE)

Por su parte, Amir Maharjan, hermano de Kabir, dijo que la familia recibió con enorme alegría la noticia del rescate y calificó de “milagro” que haya sido encontrado con vida.

Los primeros informes recopilados por la Asociación Independiente de Productores de Energía de Nepal indicaban que 42 trabajadores y empleados habían quedado atrapados en la central subterránea del proyecto, con una capacidad de 60 megavatios.

Las operaciones de búsqueda se concentran desde hace días en varias centrales hidroeléctricas de la región, donde centenares de trabajadores permanecen sin localizar y se cree que parte de ellos podrían haber quedado atrapados en túneles bloqueados por barro y escombros.

Las autoridades y equipos de rescate estiman que el desprendimiento de un glaciar ocurrido el pasado 26 de agosto en la cuenca alta del río dejó atrapadas al menos a 900 personas en los túneles relacionados con seis proyectos hidroeléctricos a lo largo del curso del río.

CIFRAS

Por otra parte, la cifra de fallecidos por esta tragedia se elevó a 1,287 personas perdieron la vida en las inundaciones del pasado 26 de agosto que probablemente estuvieron causadas por el colapso de un glaciar, y más de 5,000 siguen desaparecidas, dijo la agencia de gestión de desastres del país. China reportó el miércoles por la noche 21 fallecidos y 541 en paradero desconocido en el lado tibetano de la frontera.

La agencia de desastres de Nepal estimó que las inundaciones causaron al menos 2,500 millones de dólares en daños en infraestructura y propiedades.

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