Dron ruso alcanza sede de servicio secreto de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que un dron ruso impactó la sede central de del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en Kiev. Aseguró que el aparato tenía como objetivo la oficina del jefe de esa institución, Oleksandr Poklad.
En un mensaje publicado en X, Zelenski señaló que el ataque sucedió en la calle de Volodímirska, frente a la Catedral de Santa Sofía, una zona considerada de protección prioritaria por las autoridades ucranianas.
El mandatario ucraniano reveló que se comunicó con Poklad después del impacto y sostuvo que el dron se dirigió “directamente” hacia su oficina.
Zelenski no mencionó sobre el número de víctimas, pero afirmó que las personas afectadas por el ataque estaban recibiendo atención.
Tras el impacto, el presidente ucraniano instruyó al titular del SBU a preparar una respuesta contra Rusia. “Le he ordenado a Poklad que dé una respuesta tangible y, donde sea posible, simétrica a este ataque”, declaró.
El ataque contra una de las principales instalaciones de inteligencia y seguridad de Ucrania sucede mientras Kiev enfrenta una campaña prologada de ataques rusos con drones y misiles.
La capacidad de defensa aérea ucraniana se encuentra bajo presión debido a la frecuencia de estos bombardeos. Por otro lado, las autoridades de Kiev han advertido acerca de la necesidad de reforzar sus sistemas para hacer frente a las ofensivas rusas.
Con información de EFE