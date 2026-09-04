Trump amaga cortar relaciones comerciales con países con superávit sobre EU, incluido México

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a presionar a la Reserva Federal (Fed) para que reduzca las tasas de interés, luego de que el país registrara la creación de 162 mil empleos en agosto, cifra que el mandatario calificó como superior a las previsiones de los analistas. El republicano aprovechó para amagar con cortar relaciones comerciales con naciones con los que su país tienen déficit, entre ellos México.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, el republicano aseveró que el desempeño del mercado laboral demuestra la fortaleza de la economía estadounidense y utilizó el resultado para insistir en la necesidad de abaratar el costo del crédito.

“Bajen las tasas o dejaré de comerciar con países con los que tenemos déficit”, amagó el magnate neoyorquino, quien vinculó nuevamente su política comercial con sus demandas al banco central.

Trump afirmó que una economía fuerte debería contar con tasas de interés más bajas y mencionó que Estados Unidos debería aspirar a tener uno de los menores costos de financiamiento a nivel internacional.

El mandatario estadounidense advirtió que EU podría tomar medidas contra los países que mantienen amplios superávit comerciales con Estados Unidos, entre ellos México, Unión Europea, China y Vietnam, entre otros, al considerar que esa situación coloca a la economía estadounidense en una posición desfavorable.

TASAS DE INTERÉS

Las declaraciones de Trump se producen previo a la reunión de la Fed, programada para el 15 y 16 de septiembre, después de que el banco central conservara las tasas en un rango de entre 3.5 y 3.75 por ciento durante su reunión de finales de julio.

Asimismo, el presidente estadounidense volvió a cuestionar a la Corte Suprema por la decisión que anuló en febrero buena parte del esquema de aranceles implementado durante su actual mandato como parte de su política comercial.

Trump resaltó que el fallo judicial reconoció la facultad presidencial para determinar las relaciones comerciales de Estados Unidos y defendió los aranceles como una herramienta frente a los desequilibrios comerciales.

Adicionalmente, dirigió sus críticas hacia la conducción de la Reserva Federal y pidió a sus integrantes actuar en favor de la economía estadounidense. En particular, se refirió al presidente del banco central, Kevin Warsh, a quien ha señalado en el pasado por su cercanía con la actual administración.

“Las tasas de interés elevadas colocan a EE. UU. en una desventaja muy injusta”, manifestó Trump, al reiterar que buscará que el costo del dinero disminuya.

SUPERÁVIT MEXICANO

México es una de las naciones que tiene un superávit en relación con Estados Unidos, quien presentó en julio pasado un déficit comercial por 26 mil 309 millones de dólares, el más alto registrado hasta la fecha, de acuerdo con cifras no ajustadas por estacionalidad.

Los envíos de EU a México sumaron 34 mil 240 millones de dólares, mientras las importaciones procedentes de nuestro país hacia el vecino del norte alcanzaron los 60,549 millones, las más altas registradas hasta ahora, de acuerdo datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos publicadas el jueves 3 de septiembre.

De acuerdo con la administración de Donald Trump, el crecimiento de las exportaciones de México hacia EU supone una dificultad adicional frente a la política proteccionista del republicano.

Con información de EFE