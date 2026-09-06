Cinco muertos tras impacto de un avión de Amazon cerca del aeropuerto de Miami

Avión de Amazon accidentado en el Aeropuerto Internacional de Miami (EFE)

Al menos cinco personas perdieron la vida tras estrellarse un avión de carga de Amazon al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, así lo confirmaron las autoridades locales.

En conferencia de prensa, la alguacil del condado de Maine-Dade, Rosie Cordero Stutz, confirmó que cinco personas murieron en el accidente y que otras cinco resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas al hospital.

Tres de los heridos se encuentran en estado crítico, informó en la rueda Erica Benitez, jefa de personal del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade.

El avión chocó con varios vehículos y más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se desplazaron al lugar del incidente, según compartió este departamento en su cuenta de Facebook.

Benitez precisó que, a su llegada, los profesionales se enfocaron en extinguir el incendio y salvar a varias víctimas que se quedaron atrapadas en vehículos impactados por la aeronave.

El avión afectado es un Boeing 767-300 operado por 21 Air que se salió de la pista alrededor de las 14:00 hora local y que procedía del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico, según dijo la Administración Federal de Aviación (FAA), que abrió una investigación del suceso.

Asimismo, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) señaló en X que ha enviado un equipo de intervención para investigar el incidente.

Por su parte, la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, manifestó a NBC News que la empresa está “colaborando estrechamente con las autoridades locales para entender exactamente lo sucedido”: “En este momento, nuestra máxima prioridad es la seguridad, el bienestar y la atención de todas las personas involucradas”.

En imágenes compartidas por redes sociales, se observó al avión varado en medio de la carretera, con una gran cortina de humo a sus espaldas.

Todas las pistas y vías de rodaje del aeropuerto permanecen cerradas y se han suspendido todos los despegues y aterrizajes previstos para este domingo, precisó el propio aeropuerto en su cuenta de X.