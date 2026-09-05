EU ataca buques iraníes en el golfo pérsico

EU ataca 3 buques petroleros iraníes

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que el Ejército de Estados Unidos atacó este sábado tres petroleros iraníes en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses que se encontraban en la región.

Centcom subrayó que un portaaviones y un destructor equipado con misiles lograron evitar los ataques iraníes, por ello no se reportaron militares estadounidenses heridos.

Como respuesta, las fuerzas estadounidenses atacaron los petroleros M/T Downy, frente a la isla iraní de Kharg, y M/T Stark 1, en las inmediaciones de Jask, en el Golfo de Omán. El Comando Central puntualizó que la dos embarcaciones quedaron inutilizadas de forma definitiva.

EU vincula buques con financiamiento militar

Centcom comentó que las tres embarcaciones eran parte de una red clandestina de transporte de petróleo cuyo valor asciende a miles de millones de dólares y aporta al financiamiento del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y de grupos aliados en la región.

El comandante del Centcom, almirante Brad Cooper, justificó la operación como una respuesta directa al ataque contra los buques estadounidenses y advirtió que Washington continuará actuando contra los intereses iraníes si sus fuerzas son atacadas.

Con información de EFE