Ataque con drones contra batallón en Colombia deja tres militares muertos

Colombia

El Ministerio de Defensa de Colombia dio a conocer que un ataque con drones cargados con explosivos contra una unidad del Ejército colombiano en Ocaña, departamento de Norte de Santander, dejó tres militares muertos y cinco heridos.

La agresión fue contra la unidad militar de El Trapiche, ubicada en la zona urbana de Ocaña, y fue atribuida por las autoridades al Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los primeros reportes confirmaron la muerte de un capitán y un soldado. Sin embargo, este sábado se informó del fallecimiento de un tercer uniformado debido a las heridas que sufrió durante el ataque.

Las víctimas fueron identificadas como el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Jhon Carlos Marrugo Manjarrez y Joel Alberto Jiménez Jaramillo.

Sumado a esto, 5 integrantes del Ejército resultaron lesionados. Un helicóptero también sufrió daños después de ser alcanzado por las esquirlas provocadas por las explosiones.

Ataques simultáneos en la región

De manera paralela, integrantes del ELN atacaron la estación de Policía de Guamalito, en el municipio de El Carmen, también en Norte de Santander. Los agentes desplegados en el lugar activaron protocolos para proteger a la población y mantener la seguridad en la zona.

Tras conocer el ataque, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, condenó los hechos y anunció que trabajará con los mandos militares y policiales en una nueva estrategia de seguridad para el Catatumbo.

La estrategia tendrá el objetivo de dañar las estructuras, dirigentes, fuentes de financiamiento y actividades ilícitas de los grupos armados que operan en la región.

Con información de EFE