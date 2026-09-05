Trump analiza quitar protección para el lobo gris mexicano en EU

conservación de la especie en EU (Archivo)

Lobo gris mexicano — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para revisar las protecciones federales para el lobo gris mexicano, especie amenazada en Norteamérica.

Medios estadounidenses refieren que la instrucción del republicano fue transmitida al secretario del Interior, Doug Burgum, para que en un plazo de 90 días informe si el lobo gris y el lobo mexicano cumplen con los criterios para retirar o reducir su protección bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

La decisión presentada por el mandatario estadounidense responde a demandas de rancheros que han denunciado pérdidas de ganado atribuidas a los ataques de lobos.

La orden de Trump evalúa modificar las reglas que permiten retirar ejemplares de lobos cuando representen alguna amenaza para el ganado o a la seguridad humana.

Entre los argumentos presentados en la orden del magnate republicano se indica que los rancheros y productores de ganado necesitan mayores herramientas para responder a los ataques de lobos contra sus animales.

Entre las instrucciones giradas por el mandatario estadounidense destacan evaluar si el lobo gris mexicano ya alcanzó los criterios de recuperación necesarios para dejar de estar protegido por la legislación federal.

Por otra parte, organizaciones conservacionistas de especies en extinción, señalan que la medida no es oportuna, toda vez que actualmente existen alrededor de 317 lobos grises mexicanos en libertad en Estados Unidos, una población que todavía enfrenta problemas relacionados con su diversidad genética, además de que la especie necesita más tiempo para su reproducción, traslado y reintroducción.

La orden del gobierno estadounidense se registra mientras México fortalece sus propios programas para recuperar al lobo mexicano.

La Crónica de Hoy 2026