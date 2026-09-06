La extrema derecha alemana, que relativiza el nazismo, roza por primera vez la mayoría absoluta en un estado

Victoria histórica de la extrema derecha en Alemania Militantes de Alternativa para Alemania celebran en Magdeburgo la victoria en las elecciones en el estado de Sajonia-Anhalt (FILIP SINGER/EFE)

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ganó este domingo las elecciones en Sajonia-Anhalt, al conseguir un 44 % de los votos, según los sondeos a pie de urna. Este porcentaje lo sitúa a las puertas de la mayoría absoluta y de su primer acceso al gobierno regional de una formación de ultraderecha en el país donde triunfó el nazismo hace 93 años.

Las televisiones públicas ARD y ZDF otorgan a la AfD 39 escaños en el parlamento regional, muy cerca de los 42 necesarios para la mayoría absoluta. Es un resultado mejor que el que pronosticaban las encuestas de campaña, pese a las advertencias sobre el primer partido que ha pedido públicamente que el pueblo alemán “no tiene por qué avergonzarse de su pasado”, en alusión al nazismo.

En el otro extremo, el partido gobernante en Sajonia, la formación democristiana CDU del canciller Friedrich Merz, se desploma en el antiguo estado de la Alemania comunista y pasaría de 40 a 16 diputados; es decir, obtiene la mitad de los votos conseguidos en las pasadas elecciones regionales de 2021.

Solo si el partido de la izquierda nacionalista BSW entra en el parlamento, la AfD podría tener opciones de gobernar. BSW es la única formación que se ha desmarcado del cordón sanitario contra la extrema derecha y se ha mostrado dispuesta a facilitar la investidura como presidente del candidato de la AfD, Ulrich Siegmund.

La AfD ya ganó en 2024 las elecciones regionales en Turingia, pero no logró gobernar. En esta ocasión, en Sajonia-Anhalt tiene por primera vez serias oportunidades de romper el aislamiento político que le imponen el resto de partidos y hacerse con las riendas del Ejecutivo.

Die Linke (La Izquierda) es la tercera fuerza más votada, al quedar entre un 9 % y un 9.5 %, mientras que Los Verdes lograron un 8.5 %, seguidos de cerca por el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), con un 8 %.

Segregación en las escuelas

La AfD en Sajonia-Anhalt está considerada como una de las filiales más radicales. El vicepresidente del partido en este land (estado), Hans-Thomas Tillschneider, es conocido por relativizar los crímenes nazis y por admirar al líder ruso, Vladímir Putin. Por su parte, Ulrich Siegmund, su candidato, planteó el 3 de septiembre en un programa de educación de la televisión pública ZDF que el nazismo debe tener menos protagonismo en las escuelas: “No podemos avergonzarnos siempre de nuestra historia. No tenemos ninguna culpa de ella”.

Entre las medidas polémicas que propone la AfD, si logra por primera vez llegar al poder, está la segregación escolar.

“Los hijos de familias refugiadas deben estudiar en clases separadas del resto”, anuncian con el siguiente argumento: “Se supone que los colegios deben integrar a los inmigrantes, solucionar todo tipo de desequilibrios sociales y compensar el daño causado por familias disfuncionales. La AfD se opone a ello. No puede ser que nuestros hijos sufran las consecuencias de una inmigración masiva”.

Entre las decisiones que Siegmund ha prometido aplicar en sus primeros 100 días de Gobierno está la deportación inmediata de todos los inmigrantes irregulares que se encuentren en Sajonia-Anhalt. Siegmund asegura que en su plan de choque suspenderá las ayudas públicas a solicitantes de asilo y refugiados que se demuestre que pueden tener un empleo y no trabajen; asimismo, quiere prohibir los programas de acogida de las diferentes instituciones religiosas en Sajonia-Anhalt.

La AfD asegura que cortará de inmediato cualquier cooperación institucional y subvenciones públicas a organizaciones que defiendan los derechos LGTBIQ+ y los derechos de la mujer. “Este espíritu perverso izquierdista, feminista radical e individualista erosiona la familia tradicional, los modelos a seguir, niega y criminaliza la realidad biológica”, se lee en el programa electoral.

La lucha contra el cambio climático es otro campo en el que la AfD propone un giro de 180 grados que aventura conflictos legales con el Gobierno federal. Alemania tiene compromisos de descarbonización en la Unión Europea que Siegmund no piensa respetar si es elegido presidente. La AfD subraya en su programa de Sajonia-Anhalt que “rechaza categóricamente la ideología climática globalista y las políticas ambientales asociadas que destruyen la prosperidad”. “La AfD desarrollará una estrategia de adaptación coherente para el Estado; debemos adaptarnos al cambio climático constante que ha existido desde tiempos inmemoriales”. Esto se materializaría en la supresión de subvenciones a energías renovables, el fin de concesiones para parques fotovoltaicos y parques eólicos, la supresión de las leyes regionales de eficiencia energética en edificios y la promoción de la minería del carbón local.

“Nuestra agenda no es lo que nos dicten en Bruselas, en Ucrania, en el Pacto Mundial para la Migración de la ONU o en el Acuerdo de París sobre el clima; única y exclusivamente lo es el bienestar de los ciudadanos de Sajonia-Anhalt”, concluye el programa de la AfD (con información de EFE y El País).